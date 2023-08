Τρομακτικό ατύχημα για τον Λάπι στο Ράλλυ Φιλανδίας

Ο Εσαπέκα Λάπι ήταν ένας από τους τρεις πρωτοκλασάτους οδηγούς που εγκατέλειψαν στο πρωινό σκέλος της δεύτερης ημέρας. Ο Φιλανδός είχε έξοδο που οδήγησε σε ένα τρομακτικό ατύχημα. Ευτυχώς τόσο εκείνος όσο και ο συνοδηγός του, Φερμ είναι καλά στην υγεία τους και βγήκανε αμέσως από το κατεστραμμένο Hyundai. Το ατύχημα συνέβη στην τελευταία ειδική του πρωινού σκέλους, την Halttula 1. Ο Λάπι έχασε τον έλεγχο του i20 σε μία δεξιά στροφή με αποτέλεσμα εκείνο να βγει από τον δρόμο και να προσκρούσει πλαγιομετωπικά σε δέντρο. Η δύναμη και η γωνία της επαφής προκάλεσαν την αποκόλληση του εμπρός μέρους του i20! Ευτυχώς, όμως, η καμπίνα οδηγού και συνοδηγού παρέμεινε ανέπαφη!

Ο Λάπι δεν ήταν, όμως, ο μόνος οδηγός που εγκατέλειψε κατά την δεύτερη ημέρα του αγώνα. Το ίδιο συνέβη και με τους Τάνακ και Λουμπέ σε μία καταστροφική ημέρα για την M-Sport Ford. Ο Τάνακ είχε κερδίσει την πρώτη ειδική εχθές. Σύμφωνα με τον Εσθονό, το πάτωμα του Puma του ήρθε σε επαφή με κάποια φυτεμένη πέτρα ενώ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Η επαφή αυτή προκάλεσε πρόβλημα στον κινητήρα το οποίο με τη σειρά του προκάλεσε φωτιά. Ο Τάνακ προσπάθησε να συνεχίσει όσο του επέτρεπε το υβριδικό σύστημα, αλλά τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης σημερινής ειδικής.

Στην ίδια ειδική ο ομόσταβλος του Τάνακ, Λουμπέ είχε επαφή με βράχο που κατέστρεψε την ανάρτηση του δεύτερου Puma. Ο Γάλλος ανγκάστηκε και εκείνος να εγκαταλείψει. Ενώ απομένουν 5 ειδικές για την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας, ο Ροβανπέρα προηγείται του Έβανς για 4 δευτερόλεπτα. Ακόμη 8,5 πιο πίσω είναι ο τρίτος Νεβίλ.

Glad Lappi and Ferm are alright

