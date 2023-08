Τζένιφερ Λόπεζ γενέθλια: Ξέφρενος χορός στο νέο σπίτι

Με τον σύζυγό της, τα παιδιά τους και μερικούς στενούς φίλους γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της, η Τζένιφερ Λόπεζ. Η Λατίνα σταρ, μοιράστηκε μέσω social media μερικά στιγμιότυπα από το πάρτι της. Περισσότερα όμως, ανάρτησε μέσα από το προσωπικό της blog On The JLo, όπως το βίντεο που τη δείχνει να χορεύει την επιτυχία της Lizzo About Damn Time. Στη συνέχεια, μοιράστηκε με το διαδικτυακό κοινό της ακόμη περισσότερα από το πάρτι της. Στα στιγμιότυπα που ανέβασε, δείχνει ότι απόλαυσε το μπάνιο και το κοκτέιλ της σε μία πισίνα με τους φίλους της, φορώντας ένα μπικίνι. Όπως επισήμανε, το πάρτι διοργάνωσε ο Μπεν Άφλεκ στο νέο τους σπίτι.

Στην περιγραφή, σημείωσε αναλυτικά ότι,

«Πάντα μου άρεσε που έχω τα γενέθλιά μου τον Ιούλιο! Ο καιρός είναι ζεστός και δροσερός και η διάθεση είναι πιο χαλαρή. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας στα γενέθλιά μου. Εδώ παραθέτω μια μικρή ματιά στο πάρτι μου. Ο Μπεν το διοργάνωσε στο νέο μας σπίτι με την οικογένεια και τους στενούς φίλους μας. Όλα τα παιδιά ήταν εκεί, ήταν μια πανέμορφη μέρα γεμάτη ηλιοφάνεια και τέλεια για ένα πάρτι στην πισίνα!!! Αισθάνθηκα τόσο μεγάλη εκτίμηση για τους αγαπημένους μου και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα, σε αυτό το σημείο του ταξιδιού της ζωής μου, με τόσους πολλούς όμορφους, στοργικούς ανθρώπους για να τα μοιραστώ όλα μαζί τους. Σας εύχομαι την ίδια αγάπη και ευτυχία στα γενέθλιά σας και πάντα!!!»

Λίγο νωρίτερα και μέσω Instagram, η Λόπεζ που είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες όπου ποζάρει στον φακό φορώντας τα εσώρουχά της. Με τον τρόπο αυτό ευχήθηκε καλή εβδομάδα.