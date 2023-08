Ο “γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου”: Πέθανε ο Jose Paulino Gomes

O «γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου», ο οποίος δήλωνε 127 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στη Βραζιλία. Ο Jose Paulino Gomes φαίνεται πως γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1895, σύμφωνα με τα στοιχεία από το πιστοποιητικό γάμου του. Ο Willyan Jose Rodrigues de Souza, νομικός σύμβουλος σε ληξιαρχείο της χώρας εκτίμησε πως ο άνδρας μπορεί να είχε γεννηθεί πριν το 1900. «Σύμφωνα με τα αρχεία, παντρεύτηκε στα 22 του χρόνια. Πιθανολογείται ότι πράγματι γεννήθηκε πριν από το 1900. Οι άνδρες σπάνια παντρεύονταν στα 17 τους» εξήγησε. Εάν αληθεύουν τα στοιχεία τότε μιλάμε πράγματι για τον γηραιότερο άνθρωπο παγκοσμίως. Ωστόσο, το ρεκόρ – επισήμως – κρατά η Ισπανίδα Maria Branyas, ηλικίας 116 ετών.

Η εγγονή του Gomes, Eliane Ferreira, σημείωσε σε τοπικά μέσα πως στην επαρχία οι δηλώσεις στο ληξιαρχείο αργούν πολύ και αρκετές υπάρχουν περιπτώσεις λανθασμένων καταγραφών. «Ήταν σίγουρα πάνω από 110 ετών, τουλάχιστον 110. Πλέον πρέπει να δούμε τι θα γραφτεί στη ληξιαρχική πράξη θανάτου». «Ήταν πολύ απλός, πολύ ταπεινός. Η μοναδικότητά του ήταν πως δεν του άρεσε τίποτα το βιομηχανικό, μόνο αντικείμενα από την επαρχία, φυσικά. Εξέτρεφε κότες, γουρούνια. Και πάντα του άρεσε να πίνει λίγο». Ένα δεύτερο συγγενικό του πρόσωπο επεσήμανε πως αφήνει παρακαταθήκη πολλές ιστορίες. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες έχει εξετάσει ποτέ την περίπτωση του Gomes ή εάν θα το κάνει τώρα.

🚨: Jose Paulino Gomes, a Brazilian, believed to be the world's oldest living man has died at the age of 127, the New York Post reported. Mr Gomes died on Friday, one week before he would turn 128-year-old.

His family said that Mr Gomes died of organ failure, likely due to his… pic.twitter.com/L5s0lmSaV3

