Ζάμπια: Τέσσερις νεκροί και 25 τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, χθες Παρασκευή, στην πόλη Καμπούε της κεντρικής Ζάμπιας.

Νεκροί είναι ο οδηγός και άλλοι τρεις επιβαίνοντες στο λεωφορείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου επιχειρούσε επικίνδυνη προσπέραση και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ρέι Χαμούνγκα.

SEVERAL lives believed to be lost as another passenger carrying LIKILI bus hits into a Copper Carrying truck after trying to overtake several vebicles around Mulungushi area in Kabwe this morning. #Zambia

