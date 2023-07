SUV Γερμανία: Εμπρησμοί κατά οχημάτων μεγάλου κυβισμού

Μεγάλο μίσος φαίνεται να τρέφουν εξτρεμιστές οικολόγοι κατά των SUV, καθώς οι επιθέσεις εναντίον του συνεχώς να πληθαίνουν. Έρμαιο στις ορέξεις μιας πολυάριθμης ομάδας εξτρεμιστών οικολόγων έχουν έχουν γίνει τα SUVs, με τις επιθέσεις εναντίον τους να μην έχουν τέλος.

Μετά από τα απανωτά κύματα επιθέσεων υπό τη μορφή… ξεφουσκώματος των ελαστικών, οι οικολόγοι ακτιβιστές φαίνεται πως έχουν περάσει στην επόμενη φάση του σχεδίου τους το οποίο δείχνει να είναι οι εμπρησμοί των SUV. Ένα τέτοιου είδους περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με τη γερμανική Die Welt, στα μέσα του τρέχοντος Ιουλίου στο Μόναχο, με οχήματα -δύο BMW X5 -μία με κινητήρα diesel και μία Plug in υβριδική-που ήταν σταθμευμένες σε αντιπροσωπεία στην περιοχή Westend.

Οι φλόγες, μάλιστα, φαίνεται πως λίγο έλειψε να επεκταθούν στο κτήριο της αντιπροσωπείας, αλλά στο σημείο έσπευσαν εγκαίρως δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τα δύο βαυαρικά αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστησαν και άλλα οχήματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια στο διαδίκτυο αναρτήθηκε μια ανώνυμη επιστολή ομολογίας οπου αναφερόταν ότι χρησιμοποιήθηκε εμπρηστικός μηχανισμός.

Παράλληλα, τα γερμανικά ΜΜΕ μεταφράζουν την εμπρηστική επίθεση στις δύο BMW ως αντίποινα για τις ενέργειες των εισαγγελικών αρχών του Μονάχου και του Βερολίνου εις βάρος των οικολόγων ακτιβιστών. Η υπόθεση του εμπρησμού των δύο μεγάλων SUV της BMW έχει περάσει στα χέρια των αστυνομικών αρχών του Μονάχου, οι οποίες αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες.

Anger is growing about SUVs, climate and public safety. If our governments won’t act, it’s inevitable that things like this will happen more and more. https://t.co/j0ezIGVl24 pic.twitter.com/vI7HKa5FrX

Το συμβάν αναπαρήχθη και από την ομάδα οικολόγων ακτιβιστών “The Tyre Extinguishers” η οποία σε ανάρτηση στο Twitter έγραψε ότι «ο θυμός απέναντι στα SUV συνεχώς εντείνεται». Πρόσθεσε δε ότι αν οι κυβερνήσεις δεν λάβουν δράση, θα συμβαίνουν όλο και περισσότερα αντίστοιχα περιστατικά. Οι Tyre Extinguishers είχαν αναλάβει την επίθεση εις βάρος 50 SUVs στο Βερολίνο τον περασμένο Ιούνιο, ξεφουσκώνοντας τα ελαστικά τους.

Όπως υποστηρίζουν, τα SUV, λόγω του μεγέθους τους και των μεγαλύτερων κινητήρων που συνήθως ενσωματώνουν, καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο και ως εκ τούτου εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ρύπων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

“SUVs are lethal. People are dying because of these unsafe cars, contributing in disproportionately to air pollution and the climate crisis.

A child is 8 times more likely to die if hit by an SUV than a regular car. I hope you think of that when getting into your tank.” pic.twitter.com/uf4VbOAZ9B

— The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) July 22, 2023