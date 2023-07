Ουκρανή – Ρωσίδα Παγκόσμιο: Αποκλεισμός για Ολυμπιονίκη

Η προαναγγελθείσα πρώτη αναμέτρηση μίας Ουκρανής και μίας Ρωσίδας οπλομάχου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ξιφασκίας που διεξάγεται στο Μιλάνο, δεν είχε καλή κατάληξη. Η Ολυμπιονίκης της σπάθης, Ολγκα Χάρλαν, πήρε την άδεια από τις αρχές της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει την Αννα Σμιρνόβα, τη νίκησε, αλλά στη συνέχεια αποκλείστηκε από τους αγώνες, επειδή δεν έδωσε το χέρι στην αντίπαλό της μετά το τέλος του αγώνα. Η Όλγκα Χάρλαν είναι από τις πιο γνωστές αθλήτριες στην Ουκρανία και έχει κερδίσει 4 Ολυμπιακά μετάλλια! Επίσης λατρεύει το χορό και έχει πάρει μέρος σε σχετικό διαγωνισμό στη χώρα της.

Για «σκανδαλώδη απόφαση» έκανε λόγο ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μάλιστα ανάρτησε στο twitter μία φωτογραφία της Σμιρνόβα στο πλευρό ενός νεαρού άνδρα με στρατιωτική στολή. «Οπως μπορείτε να δείτε, (σ.σ. η Σμιρνόβα) θαυμάζει ανοιχτά τον ρωσικό στρατό, που σκοτώνει Ουκρανούς και καταστρέφει τις πόλεις μας» έγραψε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

