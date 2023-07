Αριζόνα καύσωνας 2023: Ασύλληπτες θερμοκρασίες κολλάει η άσφαλτος στα παπούτσια

Το κύμα καύσωνα που έχει μετατρέψει σε καμίνι την Αριζόνα των ΗΠΑ είναι τόσο δριμύ, ώστε τα ασθενοφόρα μεταφέρουν στα επείγοντα ασθενείς, που έχουν υποστεί εγκαύματα από την πτώση τους στο έδαφος! Εδώ και τρεις με τέσσερις εβδομάδες τα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας σπάνε το ένα μετά το άλλο στην Αριζόνα. Στο Φοίνιξ ο υδράργυρος παρέμεινε καθηλωμένος πάνω από τους 43 βαθμούς Κελσίου για 25 συναπτές ημέρες – πανεθνικό ρεκόρ για όλες τις πόλεις των ΗΠΑ. Ο καύσωνας όχι μόνον είναι αφόρητος, αλλά σύμφωνα με το Κέντρο Εγκαυμάτων της Αριζόνα έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των ανθρώπων, που υπέστησαν εγκαύματα από τις πτώσεις τους σε επιφάνειες τσιμέντου ή την καυτή άσφαλτο!

Όπως ανέφερε στο CNN ο δρ Κέβιν Φόστερ του Κέντρου Εγκαυμάτων της Αριζόνα και οι 45 κλίνες του κέντρου είναι κατειλημμένες αυτή την περίοδο και το ένα τρίτο των ασθενών υπέστησαν εγκαύματα – ενίοτε απειλητικά για τις ζωές τους – από την πτώση τους στο έδαφος. Ο ίδιος ανέφερε ότι αρκετά από τα θύματα νοσηλεύονται μάλιστα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Τα καλοκαίρια έχουμε πολλή δουλειά, περιμένουμε να συμβούν τέτοια πράγματα, αλλά είναι πραγματικά ασυνήθιστο – ο αριθμός των ασθενών που βλέπουμε και η σοβαρότητα των τραυματισμών είναι πολύ υψηλότερα», ανέφερε.

Σε ορισμένες περιοχές της Αριζόνα, οι επιφάνειες της ασφάλτου και του σκυροδέματος έχουν γίνει τόσο καυτές που ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα άμεσης επαφής με το δέρμα μπορεί να αφήσουν ένα επώδυνο, σοβαρό έγκαυμα.

«Η θερμοκρασία της ασφάλτου και του σκυροδέματος στα πεζοδρόμια στην Αριζόνα μια ζεστή ηλιόλουστη μέρα ή ένα καλοκαιρινό απόγευμα φθάνει μερικές φορές τους 82 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο κάτω από το σημείο βρασμού του νερού!», εξηγεί ο δρ Φόστερ. Τόσο η άσφαλτος όσο και το σκυρόδεμα είναι πυκνά υλικά που απορροφούν και συγκρατούν τη θερμότητα, γεγονός που μπορεί να κάνει το έδαφος πολύ πιο ζεστό από τον αέρα. Μελέτη του 2019 από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα του Λας Βέγκας διαπίστωσε ότι μια μέρα που ο υδράργυρος φθάνει τους 44 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία πεζοδρομίων που εκτίθενται άμεσα στο ηλιακό φως μπορεί να σκαρφαλώσει στους 63 βαθμούς Κελσίου, όταν απαιτούνται 70C για το τηγάνισμα ενός αυγού!

Widespread areas of Major to Extreme HeatRisk & very hot temperatures will continue this week. An Excessive Heat Warning remains in effect through Friday. This weekend, increasing thunderstorm chances may allow temperatures to cool slightly as we head into early next week. #azwx pic.twitter.com/cUpUofRbxW

— NWS Phoenix (@NWSPhoenix) July 26, 2023