Παιδιά κλειδωμένα σε κλουβιά: Σοκαριστική υπόθεση στο Λος Άντζελες – Βίντεο φρίκης

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έδωσαν στο φως της δημοσιότητας οι αρχές του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ με αστυνομικούς να διασώζουν μέσα από κλουβιά μικρά παιδιά που φέρεται να έχουν κακοποιηθεί από τους γονείς τους. Στο βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού δείχνει αρχικά τους ένστολους να μπαίνουν στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος όπου βρήκαν έξι παιδιά -ηλικίας 2 έως 11 ετών- μόνα τους με δύο σκυλιά. Δύο από τα παιδιά, το 11χρονο αγόρι και ο 9χρονος αδερφός του, ήταν σκυμμένοι μέσα σε ένα κλουβί που συνήθως χρησιμοποιούνταν για τα κατοικίδια.

ΗΠΑ

Οι αστυνομικοί είπαν ότι το 11χρονο αγόρι είχε «μαυρισμένα και πρησμένα μάτια, πολλά σημάδια και μώλωπες σε όλο του το σώμα και ήταν αδυνατισμένο». Το παιδί είπε στην αστυνομία ότι ο πατέρας του τον είχε χτυπήσει με κορδόνια, ζώνες και ένα ταψί. Τα παιδιά αρχικά αρνήθηκαν να ανοίξουν την πόρτα στους αστυνομικούς, επειδή είχαν λάβει οδηγίες να μην ανοίξουν την πόρτα για αγνώστους.

«Δεν έχουμε πληγωθεί, είμαστε καλά», είπε ένα από τα παιδιά στο βίντεο. Αφού ένας υπάλληλος συντήρησης έπεισε τελικά το παιδί να ανοίξει την πόρτα, οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά στο διαμέρισμα με σκυλιά. Το παιδί είπε ότι αναγκάστηκε να μοιραστεί το λίγο φαγητό που είχε με τα αδέρφια του και ότι δεν είχε φάει για μέρες, ανέφερε ένας ντετέκτιβ για την υπόθεση, ο οποίος είπε στο δικαστήριο ότι το παιδί ήταν κλεισμένο στο κλουβί «όλη τη μέρα, κάθε μέρα».

Αυτό το στιγμιότυπο από το βίντεο δείχνει το μικροσκοπικό διαμέρισμα όπου βρέθηκαν έξι κακοποιημένα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων δύο σε ένα κλειδωμένο κλουβί ζώων. Ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά ξυλοκοπήθηκε τόσο άσχημα που ο πατέρας του, ο Τράβις Ντος, είπε στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας ότι πίστευε ότι ο 11χρονος ήταν ήδη νεκρός, σύμφωνα με τα πρακτικά του δικαστηρίου που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός 8NewsNow .

Las Vegas police describe the alleged abuse of six children, two found locked in a dog kennel and one who doctors said was on the brink of death, the worst case they have ever seen. #8NN https://t.co/I2PbuKS99L

— 8 News Now (@8NewsNow) June 13, 2023