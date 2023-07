Νεκρές φάλαινες Αυστραλία: Ξεβράστηκαν μαζικά σε παραλία

Πάνω από 50 φάλαινες πέθαναν όταν ξεβράστηκαν, μαζικά, σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, με τις τοπικές Αρχές να κάνουν αγώνα δρόμου για να σώσουν δεκάδες άλλες που εξακολουθούν να βρίσκονται στα ρηχά. Με μία ανάρτηση στα social media, η Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής της Δυτικής Αυστραλίας ανέφερε ότι ένα μεγάλο κοπάδι με φάλαινες-πιλότους, με μακριά πτερύγια, εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης κοντά στη νότια ακτή της πολιτείας.

«Δυστυχώς, 51 φάλαινες πέθαναν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από μαζικό εκβρασμό στην παραλία Cheynes», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι το προσωπικό και εκατοντάδες εθελοντές συνέχιζαν την προσπάθεια για να σώσουν άλλες 46 φάλαινες, επιστρέφοντάς τις στα βαθιά νερά. Το κοπάδι εντοπίστηκε αρχικά 100 μέτρα ανοιχτά της παραλίας Cheynes την Τρίτη, με τις φάλαινες να έχουν στριμωχτεί η μία στην άλλη, σε ένα ασυνήθιστο θέαμα, όπως το περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

New drone vision has revealed a large pod of pilot whales formed a love heart shape in the ocean just moments before a mass stranding at Cheynes Beach yesterday. #9News pic.twitter.com/iRhwZ6q1sj

Καθώς οι φάλαινες άρχισαν να ξεβράζονται μία-μία σταδιακά στην ακτή, οι Αρχές άγριας ζωής ξεκίνησαν κατεπείγουσα επιχείρηση σωτηρίας. Σε βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται δεκάδες φάλαινες –μερικές να ξαπλώνουν στο πλάι, άλλες ανάσκελα– να χτυπούν την ουρά τους σε ρηχά νερά. Ένα άλλο βίντεο δείχνει τις φάλαινες να στριμώχνονται μαζί, παραμένοντας ακίνητες. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι της άγριας πανίδας συστήνουν στο κοινό να μείνει μακριά από την παραλία αυτές τις μέρες.

Η ερευνήτρια άγριας φύσης Vanessa Pirotta δήλωσε στο CNN ότι παραμένει άγνωστος ο λόγος που οι φάλαινες ξεβράστηκαν στην ακτή, αλλά σημείωσε ότι είναι περίεργη η συμπεριφορά του κοπαδιού να μαζεύεται έτσι, τόσο κοντά, σε παραλία. «Θα μπορούσε να σημαίνει ότι προσπαθούν να αποφύγουν ένα αρπακτικό, όπως μια φάλαινα δολοφόνο», ανέφερε. Οι φάλαινες-πιλότοι είναι «πολύ κοινωνικές και δυναμικές με ισχυρούς δεσμούς με τους άλλους», συμπλήρωσε, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να χαθούν αν ακολουθούσαν ένα μέλος του κοπαδιού, που είχε χάσει τον προσανατολισμό του.

Hundreds of whales stranded on Australian beach on the west coast of Tasmania, with Australian officials saying only half appeared to be alive. Locals cover surviving whales with blankets and douse them with buckets of water to keep them alive. – AFP pic.twitter.com/njzhvt6nfd

Ωστόσο, δεν πρόκειται για παράδοξο φαινόμενο. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, περίπου 200 φάλαινες εξόκειλαν κατά μήκος της ακτής της Τασμανίας στην Αυστραλία. Από αυτόν τον αριθμό, μόνο 35 επέζησαν και μεταφέρθηκαν εκ νέου σε βαθιά νερά. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα κοπάδι με περισσότερες από 50 φάλαινες πέθανε μετά από μαζική προσάραξη σε ένα νησί της βορειοδυτικής Σκωτίας.

Horrific scenes on Tasmania’s West Coast. Hundreds of whales stranded… authorities trying to save those still kicking.

Here’s a few shots I took from the beach.#Tasmania #animalresuce #whales #MacquarieHarbour #PWS pic.twitter.com/dOIAeZSxNB

— Lachlan Bennett (@Lachlan_Bennett) September 21, 2022