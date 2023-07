Milla Sofia AI: Η influencer που διαφημίζει (και) τις ελληνικές ομορφιές

H Milla Sofia, μία 19χρονη influencer, απέκτησε σημαντική παρουσία στα social media σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως αποδείχθηκε, ωστόσο, είναι προϊόν AI και όχι πραγματικό πρόσωπο. Μετρά περισσότερους από 100.000 followers και, μεταξύ άλλων, διαφημίζει τα ταξίδια της στην Ελλάδα και τα Μπόρα Μπόρα, όπου παραθέρισε σε γιοτ εκατομμυρίων. Στην ιστοσελίδα της Milla Sofia αναφέρεται πως πρόκειται για ψηφιακή influencer, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες άτομα ξεγελάστηκαν από τα social media και πίστεψαν ότι είναι έμβιο ον. Και παρότι δεν είναι το μόνο τέτοιο παράδειγμα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις η Milla δεν κρύβει πως είναι δημιούργημα AI. «Καλώς ήρθατε στο εικονικό μου βασίλειο! Δεν είμαι η συνηθισμένη σας influencer- είμαι μια 19χρονη γυναίκα που κατοικεί στη Φινλανδία, αλλά εδώ είναι η ανατροπή – είμαι μια εικονική influencer που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη» αναφέρεται, ειδικότερα, στον ιστότοπό της.

Feeling like a million bucks in this golden dress.💰#photography #fashion #ootd #golden #glam pic.twitter.com/8LuCQL1ddT

— Milla Sofia (@AiModelMilla) July 25, 2023