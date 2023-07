Βρετανός υπουργός Ρόδος: ”Εγώ θα πήγαινα κι αύριο – Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση”

Η Ρόδος είναι ασφαλής, δήλωσε ο υπουργός Στέγασης και Διακρατικών Σχέσεων Σχέσεων της Βρετανίας, τονίζοντας ότι, παρά τα πύρινα μέτωπα, θα πήγαινε «αύριο» στο νησί των Δωδεκανήσων αν είχε κλείσει εκεί τις διακοπές του. Ο Μάικλ Γκόουβ αποκάλυψε, μάλιστα, πως την ερχόμενη εβδομάδα θα μεταβεί για διακοπές σε ένα άλλο ελληνικό νησί, όπου η Πυροσβεστική δίνει μάχη με τις φλόγες, στην Εύβοια. Οι δηλώσεις του Βρετανού υπουργού έρχονται την ώρα που εντείνεται η πίεση στο Φόρεϊν Όφις να αλλάξει την κατηγοριοποίηση της πυρόπληκτης Ρόδου, ώστε να μπορέσουν οι Βρετανοί τουρίστες να διεκδικήσουν οικονομικές αποζημιώσεις μέσω της ταξιδιωτικής τους ασφάλισης.

Αεροσκάφη μετέφεραν πίσω στη Βρετανία κάποιους από τους 10.000 τουρίστες που παραμένουν στη Ρόδο, ενώ μαίνονται εδώ και μέρες οι πυρκαγιές.

Levelling Up Secretary @michaelgove says he is “planning to go to Greece in just over a week’s time”, to an island called Evia. https://t.co/DWswU0fros

«Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Ρόδο. Οι σκέψεις μου στρέφονται στους πληγέντες. Αλλά νομίζω ότι η οδηγία είναι σαφής. Αν ακολουθήσετε την οδηγία του Φόρεϊν Όφις, θα είστε ασφαλείς», είπε ο Γκόουβ. Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Times, ο υπουργός υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη του οι ταξιδιωτικές εταιρείες ενήργησαν με υπευθυνότητα και, αναφερόμενος στην κατάσταση με τις πυρκαγιές στη Ρόδο, τόνισε: «Νομίζω ότι οι φωτιές έχουν περιοριστεί σε ένα τμήμα του νησιού».

Ερωτηθείς από το βρετανικό δίκτυο Sky News αν θα πήγαινε αύριο στη Ρόδο εφόσον είχε προγραμματίσει εκεί τις διακοπές του, ο Γκόουβ απάντησε: «Ναι. Πράγματι θα πάω για διακοπές, Θεού θέλοντος, στην Ελλάδα σε περίπου μία εβδομάδα, όχι στη Ρόδο, αλλά σε ένα άλλο νησί. Ανυπομονώ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα, υπέροχο μέρος για διακοπές».

“I’m due to go there on holiday, God willing, to Greece in just over a week’s time.”@MichaelGove says he’s “looking forward” to going to Greece as he backs up Foreign Office advice that it’s safe to travel. #TimesRadio | @AasmahMir pic.twitter.com/RT4H0VSyhM

— Times Radio (@TimesRadio) July 25, 2023