Βινς Χιλλ, πέθανε ο «μουσικός θρύλος»: Ερμήνευσε το Edelweiss

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (21/7) ο Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, Βινς Χιλλ. Ο γνωστός για την ηχογράφηση του τραγουδιού «Edelweiss» των Rodgers and Hammerstein, που έφτασε στο Νο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο των Singles Chart, έφυγε πλήρης ημερών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Sadly we have to share news none of us want to hear

We’re very sorry to have to tell you Vince has left us

He passed peacefully at home

Vince created a musical legacy…

His tunes will remain forever in our hearts

Here’s to you V… you bloody legend xxx

#VinceHill #Legend pic.twitter.com/f4kHr93taB

— Vince Hill (@SingerVinceHill) July 22, 2023