Τουρίστες Ρόδος φωτιά: «Οι ντόπιοι είχαν έτοιμο φαγητό, νερό και υπνόσακους, καταπληκτικό»

Ιδιαίτερα επαινετικά σχόλια είχαν μόνο να πουν για τους κατοίκους της Ρόδου αρκετοί από τους τουρίστες που βρέθηκαν στο νησί και αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα ξενοδοχεία τους λόγω της πυρκαγιάς. Πολλοί τουρίστες ενημέρωσαν μέσω του Twitter για όσα δραματικά συμβαίνουν στη Ρόδο και περιέγραψαν την ταλαιπωρία που βίωσαν αλλά και την προσπάθεια των Ελλήνων να τους βοηθήσουν.

Stayed the night In a school in Rhodes centre. Got her about 4am

No1 really knows what’s going on. But the people of Rhodes have really gone out of the way with kindness and looked after us here pic.twitter.com/kYshKLmflo

