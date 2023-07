Παιδικό βιβλίο για σεξ Αυστραλία: “Ντροπή!”

«Είναι ένα εγχειρίδιο του σεξ για παιδιά, είναι ντροπή, να το αποσύρετε!». Αυτή είναι μια από τις πολλές αντιδράσεις που έχει δημιουργήσει στην Αυστραλία η διάθεση ενός αμφιλεγόμενου βιβλίου για παιδιά με θέμα το σεξ. Πρόκειται για το βιβλίο «Welcome to Sex: Your no-silly-questions guide to sexuality, pleasure and figuring it out» (Καλώς ήρθατε στο Σεξ: O οδηγός μη-ανόητων-ερωτήσεων για τη σεξουαλικότητα, την ευχαρίστηση και το πώς να το καταλάβετε), που γράφτηκε για παιδιά ηλικίας από οκτώ ετών και άνω. Μάλιστα μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων αναγκάστηκε να το αποσύρει από τα ράφια και να το διαθέτει μόνο διαδικτυακά πλέον λόγω του σάλου.

Dymocks Melbourne joins Big W: Why is this graphic book ‘Welcome to Sex’ being sold in the children’s section? 🧐 pic.twitter.com/xZSWJO5dWG — Meanwhile in Melbourne (@meanwhileinau) July 19, 2023

Το βράδυ της Τρίτης, εκπρόσωπος των βιβλιοπωλείων Big W δήλωσε στο news.com.au ότι θα σταματήσει την πώληση του βιβλίου στα καταστήματα μετά από «πολλαπλά περιστατικά επιθέσεων» προς το προσωπικό. «Η BIG W θα συνεχίσει να πουλά το βιβλίο για γονείς, Welcome to Sex, ως μέρος της γονεϊκής μας σειράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Γνωρίζουμε ότι υπήρξε ένα ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με το βιβλίο, ωστόσο είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι υπήρξαν επιθέσεις στους υπαλλήλους καταστημάτων μας τις τελευταίες 24 ώρες. Για να κρατήσουμε την ομάδα μας και τους πελάτες μας ασφαλείς, το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες μόνο διαδικτυακά από αργότερα σήμερα», διευκρίνησε επίσης.

Take it off the shelves! Retailers are being called out over a new book. It’s called ‘Welcome to Sex’. It’s a sex guide for kids as young as 8… 🎧https://t.co/6m5gyZd0y5🎧 pic.twitter.com/ecuoXNF2dG — Ben Fordham Live (@BenFordhamLive) July 17, 2023

16 δολάρια

Το βιβλίο των Dr. Melissa Kang και Yumi Stynes κοστίζει 16 δολάρια και κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο, ενώ στα πλαίσια αντιδράσεων από γονείς απείλησαν να μποϊκοτάρουν τα πολυκαταστήματα μέχρι να διακοπεί η πώλησή του. Ενώ το Big W υποστήριξε το βιβλίο, υποστηρίζοντας ότι είναι «εκπαιδευτικό, κατάλληλο για την ηλικία και χωρίς αποκλεισμούς», οι επικριτές έφτασαν στο σημείο να το χαρακτηρίσουν «πορνογραφικό» και να απαιτήσουν να αποσυρθεί, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Rachael Wong, διευθύνουσα σύμβουλος του Women’s Forum Australia, δήλωσε την Τρίτη στην εκπομπή Ben Fordham Live του 2GB ότι «αισθάνεται σωματικά άρρωστη στη σκέψη ότι το διαβάζουν παιδιά», περιγράφοντάς το ως «γραφικό σεξουαλικό οδηγό για παιδιά». Η ίδια ενοχλήθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η εκ των συγγραφέων του βιβλίου δήλωσε ότι ενώ το βιβλίο είναι κατάλληλο για ηλικίες από 10 έως 15 ετών, εκείνη θα ήταν «ευτυχής με ένα ώριμο και έξυπνο 8χρονο που θα το ξεφυλλίζει».

Έθεσε επίσης θέμα με τη γλώσσα γύρω από τη συναίνεση που χρησιμοποιείται στο βιβλίο, η οποία τονίζει ότι η νόμιμη ηλικία είναι είτε 16 είτε 17 και υποδηλώνει ότι «αν η διαφορά ηλικίας είναι μικρή, ο νόμος μπορεί να το λάβει υπόψη του». Η Wong κατηγόρησε τους συγγραφείς ότι αναφέρουν τη νόμιμη ηλικία μόνο και μόνο για να αποφύγουν «να μπουν σε μπελάδες επειδή το βιβλίο είναι ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο σεξ για παιδιά». Πάντως, παρά το κύμα αρνητικών σχολίων, πολλοί γονείς καλωσόρισαν το βιβλίο και δήλωσαν ότι ανυπομονούσαν να το παρουσιάσουν στα παιδιά τους.