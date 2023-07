Είναι 100 ετών και συνεχίζει να εργάζεται – Το μυστικό της για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία

ω να συνεχίσω να το κάνω», λέει. «Θα δουλέψω για όσο μπορώ ή για όσο με θέλουν». Η Janye Barns, η οποία κλείνει τα 101 της χρόνια στις 26 Ιουλίου, άρχισε να εργάζεται στο κατάστημα χειροτεχνίας το 1997, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της. Η κόρη της, Donna Burns, εργαζόταν εκεί με μερική απασχόληση και την πρότεινε για το ρόλο, πιστεύοντας ότι θα ήταν ένας θετικός αντιπερισπασμός από τη θλίψη και τον πόνο της απώλειας.

Η εκατοντάχρονη, η οποία ήταν λογίστρια στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της, προσπάθησε να αποσυρθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 και του ’80 από αυτή τη δουλειά, αλλά άλλαζε γνώμη μόλις λίγους μήνες αργότερα, επειδή της έλειπαν η ρουτίνα και τα γεύματα με τους συναδέλφους της. Τώρα παραδέχεται πως απολαμβάνει τις συζητήσεις με τους συνεργάτες της και τους πελάτες, οι οποίοι συχνά ξαφνιάζονται που τη βλέπουν πίσω από το τραπέζι κοπής. «Τελικά, δεν υπάρχει κανένα μυστικό για να ζήσει κανείς μια μεγαλύτερη και πιο ευτυχισμένη ζωή», εξομολογείται στο cnbc.com η Jayne Burns, «αλλά σίγουρα η εργασία έχει βοηθήσει».

Ultimately, 100-year-old Jayne Burns — who still drives herself 20 minutes four days a week to her part-time job — says there’s no secret to living a longer and happier life, but said that “working has helped”https://t.co/yGaraEXnq1

— NBC New York (@NBCNewYork) July 13, 2023