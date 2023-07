Θανάσης Αντετοκούνμπο Νιγηρία: Πρώτη φορά στη χώρα των γονιών του

Πρώτη φορά ένα από τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, επισκέφθηκε την χώρα που γεννήθηκαν οι γονείς τους. Ο Θανάσης βρέθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας και έπαιξε μπάσκετ, με τους λάτρεις του αθλήματος. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με αφορμή τις καλοκαιρινές του διακοπές αποφάσισε να επισκεφθεί για πρώτη φορά την χώρα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι γονείς τους. Μετά από το ταξίδι του στην Κίνα και τις ολιγοήμερες διακοπές του στη Μύκονο πήρε το αεροπλάνο με προορισμό την Νιγηρία.

“Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, μου πήρε τρία λεπτά για να προσαρμοστώ όταν προσγειώθηκα στο αεροδρόμιο γιατί όλοι μου μοιάζουν. Όλοι είναι σαν την οικογένειά μου και είμαι χαρούμενος που επιστρέφω στη Νιγηρία”, δήλωσε και εξήγησε το σημαντικό ρόλο της οικογένειας του στη ζωή του. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με αφορμή τις καλοκαιρινές του διακοπές αποφάσισε να επισκεφθεί για πρώτη φορά την χώρα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι γονείς τους.

Αρχικά ταξίδεψαν την Κίνα με τον Γιάννη να μοιράζεται σχετική φωτογραφία στα social media και τη χαρά του για το συγκεκριμένο ταξίδι. Χαρακτηριστικά ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έγραψε: “Υπέροχο να βρισκόμαστε πίσω στην Κίνα με την οικογένεια”.

Great to be back in China with the fam 💪🏾🙌🏾 pic.twitter.com/XSPzSU7i2d

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 4, 2023