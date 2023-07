Βοήθεια από Γαλλία για φωτιές: Το tweet της πρεσβείας

Μετά την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ έρχονται στην Ελλάδα πυροσβεστικά αεροπλάνα από Γαλλία και Ιταλία προκειμένου να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Με αφορμή την αποστολή δύο γαλλικών αεροσκαφών η πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα προχώρησε σε μία ανάρτηση στο twitter γράφοντας ελληνογαλλική φιλία, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, κουράγιο στους πυροσβέστες.

Την ανάρτηση συνοδεύει και μία εικόνα με ένα γαλλικό πυροσβεστικό αεροσκάφος canadair.

Η ανάρτηση του επιτρόποθυπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς

Following 🇬🇷 request for assistance to tackle #wildfires in the #Attica region, we are mobilising 2 Canadairs from the EU Civil Protection Pool in 🇨🇵 and 2 Canadairs from our #rescEU fleet in 🇮🇹, expected to arrive still today.

The 🇪🇺-prepositioned 🇷🇴👨‍🚒 are already assisting. https://t.co/qTMRhQDbzI

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 18, 2023