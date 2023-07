Λιποαναρρόφηση Τουρκία: Η ιστορία της Σόφι, ήθελε να αλλάξει εμφάνιση αλλά όλα πήγαν στραβά

Οταν η 34χρονη Σόφι Χαντ πέταξε στην Τουρκία για μία αισθητική χειρουργική επέμβαση τον περασμένο Μάρτιο, πίστευε ότι θα επέστρεφε άλλος άνθρωπος. Αντ’ αυτού, η μητέρα δύο παιδιών πέθανε δυστυχώς δύο ημέρες μετά την εγχείρησή της – με την οικογένειά της να εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις. Η αδερφή της Έιμι Χαντ, από το Νορθάμπτον της Αγγλίας εμφανίστηκε στην εκπομπή «This Morning» και εξήγησε πως η Σόφι ήταν ανασφαλής για το σώμα της και πάλευε να νιώσει όμορφα μετά την προσπάθειά της να χάσει βάρος με δίαιτα και άσκηση.

Όπως είπε η Έιμι: «Μας είπε ότι θα πήγαινε στην Τουρκία, ότι θα έκανε αυτή την επέμβαση και τα λόγια της ήταν ότι θα επέστρεφε ‘άλλος άνθρωπος’. Αυτό ήταν όλο. Ήταν εύσωμη, είχε κάνει δίαιτες, αλλά αγαπούσε το φαγητό. Όταν αγαπάς το φαγητό, δυσκολεύεσαι να χάσεις τα κιλά». «Η μητέρα μου δεν ήθελε πραγματικά να πάει στην Τουρκία, ανησυχούσε πολύ. Όλοι ανησυχούσαμε αλλά εγώ ήθελα απλώς να είναι ευτυχισμένη η Σόφι και είπε ότι ήθελε πραγματικά να κάνει αυτή την επέμβαση, οπότε υποστήριξα την απόφασή της» πρόσθεσε. Η Σόφι και η φίλη της η Ντανιέλ, η οποία επρόκειτο επίσης να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, έκαναν μεγάλη έρευνα πριν καταλήξουν στην GNR Aesthetics Clinic. Αφού πλήρωσε 3.963 λίρες για κοιλιοπλαστική και λιποαναρρόφηση, η Σόφι αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας τον Μάρτιο του 2022.

Αναφερόμενη σε ένα τηλεφώνημα που έλαβε από την Ντανιέλ, η Έιμι λέει ότι μέχρι εκείνη την ώρα όλα ήταν μια χαρά. Εκείνη και η Σοφί αντάλλασαν μηνύματα και φαινόταν εντάξει και παρόλο που η Έιμι δεν είχε κανένα νέο της στη συνέχεια, υπέθεσε ότι κοιμόταν μετά το χειρουργείο.

«Είχα ένα τηλεφώνημα από την φίλη της και μου είπε απλά: ‘Μου είπαν να σε πάρω τηλέφωνο, πρέπει να έρθεις’. Απλά το ήξερα. Προφανώς πανικοβλήθηκα, πέταξα μερικά πράγματα σε μια βαλίτσα και άρχισα να ψάχνω για την επόμενη πτήση για Τουρκία». Περίπου 20 λεπτά αργότερα κάποιος από την κλινική της τηλεφώνησε. Δεν της έλεγαν καμία πληροφορία, παρά μόνο ότι ο Σοφί ήταν «εντάξει, αλλά όχι καλά». Η Έιμι υπέθεσε ότι αυτό σήμαινε πως υπήρχε ακόμη ελπίδα πως η αδερφή της θα ήταν καλά και σε αυτό στηρίχθηκε.

My sister died after having a Turkey tummy tuck but doctors didn’t even tell me she was dead https://t.co/Dep1uHvggl pic.twitter.com/e4JWz5UWrh

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 12, 2023