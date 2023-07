Κατάνια αεροδρόμιο πυρκαγιά: Κλειστός θα παραμείνει ο αερολιμένας μέχρι τις 19/7

Το αεροδρόμιο της Κατάνια στην Ιταλία, ανακοίνωσε στο Twitter πως θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 15:00 ώρα Ελλάδας μεθαύριο Τετάρτη (19/7) εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας (16/7) η οποία τέθηκε στη συνέχεια υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες. «Οι επιχειρήσεις πτήσης αναστέλλονται μέχρι της 14:00 τοπική ώρα της Τετάρτης, 19 Ιουλίου», ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή του σήμερα το αεροδρόμιο στον λογαριασμό του στο Twitter. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και τέθηκε υπό έλεγχο μόλις την αυγή, χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Οι επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο απομακρύνθηκαν όλοι από το προσωπικό ασφαλείας, καθώς πυκνός καπνός κάλυψε ένα μεγάλο μέρος αυτού του διεθνούς αεροδρομίου. Οι δύο ημέρες μέχρι να ξανανοίξει το αεροδρόμιο θα επιτρέψουν να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά και να αεριστεί το κτίριο που έχει ποτίσει από τον καπνό, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Η Κατάνια περιλαμβάνεται μεταξύ των ιταλικών πόλεων που επέβαλαν κόκκινο συναγερμό εξαιτίας της ζέστης την Κυριακή (16/7), όπως και η πρωτεύουσα της Σικελίας Παλέρμο και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, η Μεσίνα, καθώς η χώρα ετοιμάζεται για ένα κύμα υψηλών θερμοκρασιών ρεκόρ τις ερχόμενες ημέρες. Το αεροδρόμιο της Κατάνια χρησιμοποιείται τακτικά από τουρίστες που κατευθύνονται σε μέρη όπως το Όρος Αίτνα και η Ταορμίνα, περίπου 70 χλμ. μακριά, και οι Συρακούσες με το αρχαιοελληνικό θέατρό τους και το ιστορικό κέντρο στο νησί Ορτυγία.

Aeroporto di Catania in fiamme, si trovino subito i colpevoli o le cause di questo incendio. Secondo me è stato un incendio doloso per ricostruirlo o per vendetta del troppo traffico presente in quell’aeroporto. @CTAairport @poliziadistato @_Carabinieri_ #Catania #Aeroporto pic.twitter.com/mCNoFjx5Cm

— alex grande (@grande3520) July 17, 2023