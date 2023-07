Γέφυρα Κριμαίας έκρηξη: Δύο γονείς οι νεκροί, κατάσταση “έκτακτης ανάγκης”

Τις πληροφορίες για δύο νεκρούς από αυτό που ανακοινώθηκε ως «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στη γέφυρα της Κριμαίας επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ. Σύμφωνα με τον Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ οι νεκροί είναι ένας πατέρας και μια μητέρα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο μαζί με την κόρη τους που είναι τραυματισμένη. «Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με την πληροφορία για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην γέφυρα της Κριμαίας. Όλοι είδαμε το βίντεο με το κατεστραμμένο αυτοκίνητο που είχε πινακίδες από το Μπέλγκοροντ. Το κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά. Το χειρότερο είναι ότι σκοτώθηκαν οι γονείς του, ο πατέρας του και η μητέρα του» δήλωσε ο Ρώσος κυβερνήτης.

As per Aksyonov, the “emergency situation” was unfolding on the 145th pillar of the Kerch bridge.

A multi-kilometer traffic jam has formed in front of the entrance to the Crimean bridge.

Now police officers are turning away all those wishing to drive across the bridge. https://t.co/5vV7V9G1BS pic.twitter.com/0YHmhOz8RF

— News from Ukraine (@uasupport999) July 17, 2023