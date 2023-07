Γύρος Γαλλίας ατύχημα: Καραμπόλα λόγω… selfie προκλήθηκε στον ποδηλατικό αγώνα

Ένας θεατής που τράβηξε μια φωτογραφία ανάγκασε τον Αμερικανό Sepp Kuss να παρεκκλίνει της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει κατά τη διάρκεια του 15ου σταδίου του διάσημου ποδηλατικού αγώνα την Κυριακή. Ο Kuss έπεσε αμέσως μετά το χτύπημα του χεριού του θεατή στο τιμόνι του και αυτό προκάλεσε τη συντριβή και πολλών αναβατών πίσω του, ενώ ακόμη περισσότεροι καθυστέρησαν εξαιτίας του περιστατικού, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο. Ο Kuss και οι υπόλοιποι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν και ο αγώνας συνεχίστηκε.

«Υπήρχε ένα στενό πέρσμα στην πόλη και ένας θεατής στο δρόμο, και υποθέτω ότι απλά ”έκοψε” το τιμόνι μου», δήλωσε ο Kuss στο BBC. «Ευτυχώς είμαι καλά και ελπίζω ότι και οι άλλοι που συγκρούστηκαν είναι καλά. Δεν είναι ό,τι καλύτερο». «Νομίζω ότι φταίει η κούραση. Ήταν ένας τόσο δύσκολος αγώνας και όλοι είναι λίγο κουρασμένοι. Χάνεις λίγο την εγρήγορσή σου και πάντα υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις». Μια επανάληψη της σύγκρουσης έδειξε ότι ένας θεατής με λευκό καπέλο είχε το χέρι του τεντωμένο στην πορεία των αναβατών, ενώ κρατούσε το τηλέφωνό του για να τραβήξει μια φωτογραφία.

Maxi crash at the Tour de France caused by a roadside person who was filming with his phone.

Αφού ολοκληρώθηκε ο αγώνας, αρκετές ομάδες αγώνα έγραψαν στο Twitter ζητώντας από τους οπαδούς να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ενώ απολαμβάνουν μερικούς από τους καλύτερους αθλητές του αθλήματος να αγωνίζονται στη μεγαλύτερη δοκιμασία του. Η ομάδα Jumbo-Visma έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter: «Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί όταν παρακολουθείτε ποδηλασία στην άκρη του δρόμου». Μια άλλη ομάδα, η ομάδα INEOS Grenadiers, είχε έναν από τους οδηγούς της που ενεπλάκη στο ατύχημα και ζήτησε από το κοινό να είναι πιο προσεκτικό.

«Αν είστε θεατές σε αυτό το καταπληκτικό γεγονός, παρακαλείστε να δώσετε χώρο στους αναβάτες να αγωνιστούν», έγραψε στο Twitter. Ο υπερασπιστής του τίτλου Jonas Vingegaard δήλωσε επίσης ότι μίλησε στους δημοσιογράφους για το τι συνέβη. «Φέρσου καλά στην άκρη του δρόμου», δήλωσε ο Vingegaard, ο οποίος δεν επηρεάστηκε από το ατύχημα που δημιούργησαν οι οπαδοί. «Μην μπαίνετε στο δρόμο, μην χτυπάτε τους αναβάτες. Να είστε εκεί και να παρακολουθείτε τον αγώνα. Δεν χρειάζεται να ανεβείτε στο δρόμο ή να μας ρίξετε μπύρες ή οτιδήποτε άλλο. Απλά διασκεδάστε παρακολουθώντας τον αγώνα αντί να κάνετε τέτοια ηλίθια πράγματα».

Το ατύχημα της Κυριακής ξύπνησε μνήμες από ένα παρόμοιο περιστατικό που συνέβη το 2021, όταν ένας θεατής που κρατούσε μια πινακίδα έξω ενόχλησε έναν αναβάτη στον Γύρο της Γαλλίας και προκάλεσε μια τεράστια σύγκρουση. Δύο αναβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα και άλλοι οκτώ έλαβαν πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς. Η γυναίκα που προκάλεσε το ατύχημα τότε, παραδόθηκε τελικά στις γαλλικές αρχές και καταδικάστηκε για απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο και ακούσια πρόκληση τραυματισμών.

With less than 30 miles left in the first stage of the 2021 Tour de France, a dopey fan held out a sign over the edge of the road that clipped Tony Martin and caused most of the field to pile up behind him. pic.twitter.com/ZzBrrpdkn9

