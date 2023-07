Μητσοτάκης – Ερντογάν ΝΑΤΟ: Απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση στο Βίλνιους

«O Κυριάκος Μητσοτάκης ουδέποτε συζήτησε ή αποδέχτηκε συζήτηση για θέματα που αφορούν Έλληνες πολίτες και κυριαρχικά θέματα της χώρας στη συζήτηση μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής αντιπροσωπείας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ», ξεκαθαρίζουν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν. Στη συζήτηση που έλαβε χώρα μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής αντιπροσωπείας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, οι δύο πλευρές έθεσαν διάφορα θέματα, αναφέρουν. Μεταξύ αυτών, ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε και το ζήτημα των παρεμβάσεων του τουρκικού προξενείου στη Ροδόπη κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Σε σχέση με το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που διαχρονικά θέτει η τουρκική πλευρά, υπογραμμίζουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός ουδέποτε συζήτησε ή αποδέχτηκε συζήτηση για θέματα που αφορούν Έλληνες πολίτες και κυριαρχικά θέματα της χώρας.

«Ας μην ανησυχεί, συνεπώς, η αξιωματική αντιπολίτευση. Η εξωτερική πολιτική βρίσκεται σε ασφαλή χέρια».Νωρίτερα σε δηλώσεις του ο Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους έκανε μεν λόγο για τις θετικές προθέσεις του ίδιου στα ελληνοτουρκικά εγείροντας ωστόσο σειρά ζητημάτων. «Είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ως ηγέτες που κερδίσαμε εκλογές, θέλουμε να κάνουμε βήματα προς μια θετική κατεύθυνση» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από την προσευχή της Παρασκευής.

Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι από τα πιο σημαντικά θέματα που ο ίδιος προσωπικά ζήτησε από τον πρωθυπουργό να συζητήσουν είναι αυτά της δυτικής Θράκης. «Θέλουμε να ξεπεράσουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Δυτική Θράκη. Θέλουμε να μην υπάρχουν προβλήματα με τους μουφτήδες» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Και συνέχισε: Ειδικά οι πρεσβευτές μας θα κάνουν προκαταρκτικές προετοιμασίες για αυτό το θέμα, οι υπουργοί Εξωτερικών θα εμπλακούν στη συνέχεια και μετά εμείς ως αρχηγοί θα συναντηθούμε και θα αναλάβουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες».

