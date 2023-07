Τζο Μπάιντεν – κοριτσάκι: Ο «creepy Joe» ξαναχτύπησε

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αρχικά να φιλάει με περίεργο τρόπο στην πλάτη και στη συνέχεια να κάνει μια κίνηση σαν να μυρίζει ένα μικρό κοριτσάκι. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου από το Ελσίνκι της Φινλανδίας, επόμενο σταθμό του μετά την παρουσία του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το μικρό κορίτσι φαίνεται να είναι μέχρι και τρομαγμένο από την κίνηση του 80χρονου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος στο παρελθόν έχει επικριθεί σφόδρα για τη στάση του απέναντι σε ανήλικα κορίτσια. Ευτυχώς η τουλάχιστον άβολη στιγμή για το μικρό παιδί διήρκησε λίγα δευτερόλεπτα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κατευθύνεται στη συνέχεια σε άλλους εργαζομένους της αμερικανικής πρεσβείας στη Φινλανδία που ήθελαν να τον αποχαιρετήσουν.

Το Twitter πήρε «φωτιά»

Όπως ήταν αναμενόμενο οι κινήσεις του Μπάιντεν προς το μικρό κορίτσι προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις στο Twitter με τους περισσότερους χρήστες – ανάμεσά τους και πολιτικοί αντίπαλοι του Αμερικανού προέδρου – να κάνουν λόγο για την «πιο ανατριχιαστική» και «πιο αηδιαστική» στιγμή του 80χρονου πολιτικού.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο παρελθόν ο Μπάιντεν έχει χαρακτηριστεί «creepy Joe» για όσα έχει πει και όσα έχει κάνει προς ανήλικα κορίτσια τα οποία έφερε σε δύσκολη θέση όταν για παράδειγμα τον Οκτώβριο του 2022 είχε συμβουλεύσει νεαρή κοπέλα «καμία σοβαρή σχέση μέχρι τα 30» ή όταν τον Μάρτιο του ίδιου έτους είχε πει το ίδιο σε ένα κορίτσι μόλις 8 ετών ενώ κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το φιλί στο στόμα που είχε δώσει στην εγγονή του τον Μάιο του 2020.

Why is his adult granddaughter hiking up her skirt while Biden kisses her? pic.twitter.com/kTfoXpRNSL — DeltaAlphaNovember2 (@DanielDuPaul) July 15, 2023

Biden sniffs out young girl in Finland and makes a move as parents laugh. Poor girl looks terrified but Old Joe thinks it’s good idea to taste her back and go in for kiss, as kid recoils while mom thinks it’s all fun and games. Another 1 to add to sickening list of creepy Joe’s… pic.twitter.com/3DALEDRrU9 — George A. Hamalian (@gahamalian) July 14, 2023

Biden went to nibble at the shoulder of a startled little girl during his departure from Helsinki on Thursday. This peculiar behavior frightened her and she turned her head in fear as the pedophile President then tried to kiss her. This is abhorrent! @harryjsisson pic.twitter.com/R83E4zLRTT — Bob Miscia ❌ ⭐️⭐️⭐️🇺🇸 (@mishman057) July 14, 2023

Biden should be in a nursing home, not leading the free world. https://t.co/0zOt5HpOSL — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 14, 2023

Biden is creepy AF. Why would anyone put their mouth on another person’s child like this? This is peak, disgusting pedo behavior. pic.twitter.com/Xenpbq6xQR — Tim Young (@TimRunsHisMouth) July 14, 2023