Τζέιν Μπίρκιν πέθανε: Η πιο αγαπημένη Βρετανίδα τραγουδίστρια για τους Γάλλους έφυγε από τη ζωή

Την τελευταία της πνοή άφησε την Κυριακή η Βρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν σε ηλικία 76 ετών. Σύμφωνα με γαλλικα μέσα ενημέρωσης η Μπίρκιν, η οποία προσφάτως είχε ακυρώσει συναυλίες λόγω προβλημάτων υγείας, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Παρίσι. «Ήμουν πάντα αισιόδοξη και αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζομαι χρόνο για να μπορέσω να βρεθώ στη σκηνή ξανά μαζί σας» είχε αναφέρει τον Μάιο όταν είχε ανακοινώσει την ακύρωση των συναυλιών της.

Sad news. Jane Birkin [14th December 1946 – 16th July 2023] RIP. pic.twitter.com/kBD8Llqi37 — Distracted Film (@distractedfilm) July 16, 2023

Γεννημένη στο Λονδίνο το 1946 είχε μετακομίσει στη Γαλλία στα τέλη του ’60. Αν και πολιτογραφήθηκε Γαλλίδα είχε πάντα διατηρήσει την βρετανική προφορά που ήταν αναγνωρίσιμη από τον τόνο της φωνής της. Είχε παντρευτεί τον συνθέτη Τζον Μπάρι με τον οποίο απέκτησε μια κόρη την Κέιτ. Ακολούθησε η σχέση της με τον Σερζ Γκένσμπουργκ με τον οποίο εκτός από προσωπική είχε και επαγγελματική σχέση που την έφερε στην κορυφή των τσαρτ το 1969.

End of an Era!

Jane Birkin 1946-2023pic.twitter.com/PCLPxB3NRf — JAKE (@Jakey355) July 16, 2023

Η αμφιλεγόμενη ταινία “Je t’aime moi non plus”

Κατά τη διάρκεια της 10ετους σχέσης τους απέκτησαν το 1971 μια κόρη, την διάσημη ηθοποιό Σαρλότ Γκένσμπουργκενώ το 1976, η Μπίρκιν εμφανίστηκε επίσης στην αμφιλεγόμενη ταινία “Je t’aime moi non plus” σε σκηνοθεσία του Γκενσμπούργκ. Μετά τον χωρισμό τους η Μπίρκιν για 12 χρόνια μοιράστηκε τη ζωή της με τον σκηνοθέτη Ζακ Ντουλόν με τον οποία απέκτησε, επίσης, μια κόρη.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 είχε υποστεί ήπιο εγκεφαλικό με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί στο φεστιβάλ στη Γαλλία όπου θα μιλούσε για το νέο ντοκιμαντέρ της κόρης της με τίτλο «Jane By Charlotte». Αυτή, μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη περιπέτεια υγείας για την Μπίρκιν καθώς το 2002 είχε διαγνωστεί με λευχαιμία ενώ για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα αλκοολισμού με την ίδια να δηλώνει, όταν αποφάσισε να κόψει τις καταχρήσεις, απλά, δεν αντέχω να πίνω. Το φοβάμαι. Και μόνο που σκέφτομαι τα νεανικά μου χρόνια, δεν ξέρω… Ήταν μια άλλη εποχή».

these words from Jane Birkin got embedded in my mind pic.twitter.com/H4WUIwuBWb — َ (@divin3musa) July 16, 2023

Τα δύο τραγούδια που σημάδεψαν την καριέρα της

Δύο ήταν σίγουρα οι σταθμοί της καριέρας της: το θρυλικό τραγούδι «Je t΄aime… Moi Non Plus,» που ηχογράφησε το 1968 με τον σύντροφό της Σερζ Γκενσμπούρ, κορυφαίο Γάλλο ερμηνευτή και βέβαια η ομώνυμη τσάντα Birkin του γαλλικού οίκου μόδας Hermès.

Το «Je t’ aime» που σόκαρε το Βατικανό

Το «Je t’ aime», ένα τραγούδι που εξέφραζε το πνεύμα της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής, ήταν ιδιαίτερα τολμηρό, αναδίδοντας έναν πρωτοφανή ερωτισμό που σόκαρε το Βατικανό, το οποίο μάλιστα το καταδίκασε, όταν κυκλοφόρησε το 1969. Το τραγούδι απαγορεύθηκε επίσης σε πολλές χώρες, ενώ μέχρι και το BBC δεν το έπαιξε. Παρόλ’ αυτά κατάφερε τη χρονιά εκείνη να γίνει νούμερο ένα στα βρετανικά τσαρτ – η πρώτη ξενόγλωσση επιτυχία που είχε σκαρφαλώσει ως τότε στην κορυφή των δύσκολων βρετανικών μουσικών τσαρτ.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι αρχικά ο Γκενσμπούρ, που αγαπούσε να προκαλεί τα συντηρητικά ήθη, είχε ηχογραφήσει το ίδιο τραγούδι με την Μπριζίτ Μπαρντό, σύμβολο του σεξ την εποχή εκείνη. Ωστόσο ο τότε σύζυγός της δεν συμφωνούσε για την τολμηρή καλλιτεχνική επιλογή της Μπαρντό, με την Γαλλίδα ηθοποιό να ζητά από τον Γκενσμπούρ να μην το κυκλοφορήσει. Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε η ηχογράφηση με την Μπίρκιν, απογειώνοντας την καριέρα και των δύο. Η Μπίρκιν έγινε ζευγάρι με τον Γκενσμπούρ για δώδεκα χρόνια και μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Σαρλότ, στιγουργό και συνθέτρια. Μέχρι τον θάνατό του το 1991 ο Γκενσμπούρ συνέχιζε να γράφει τραγούδια για την Μπίρκιν.

«Birkin» η τσάντα σύμβολο του παριζιάνικου στιλ

Το 1981 η Τζέιν Μπίρκιν συνταξίδευε σε μια πτήση με τον Ζαν Λουί Ντυμά, διευθύνοντα σύμβουλο του γαλλικού οίκου Hermès. H Mπίρκιν μάταια προσπαθούσε να χωρέσει το ψάθινο καλάθι της στο ντουλάπι αποσκευών, όταν με μια απότομη κίνηση έπεσαν όλα όσα είχε μέσα. Τότε ο Ντυμά τής πρότεινε να δοκιμάσει μια πιο ευρύχωρη τσάντα, ώστε να αποθηκεύει άνετα όλα τα γυναικεία αντικείμενα. Έτσι κάπως γεννήθηκε η ιδέα για τη θρυλική τσάντα «Βirkin» – με τις τιμές πλέον να ξεκινούν από τις 11.000 ευρώ και τις λίστες αναμονής να είναι παροιμιώδεις.

British actress and singer Jane Birkin dies, French media report https://t.co/H2npJWrC57 pic.twitter.com/4GfVbBvSFx — Reuters (@Reuters) July 16, 2023

Jane Birkin Passed away today,

Leaving all behind an unforgettable legacy ️.#Birkin #Hermes #RestInPeace pic.twitter.com/AuYKKSkctg — You know who i am (’ ) (@itsyourboisoul) July 16, 2023

Ωστόσο το 2015 η Τζέιν Μπίρκιν ζήτησε από τον γαλλικό οίκο να αφαιρέσει από τις ιστορικές τσάντες το όνομά της, μετά από καταγγελίες της ΜΚΟ People for the Ethical Treatment of Animals ότι χρησιμοποιούνται βίαιες πρακτικές προκειμένου να αφαιρεθεί δέρμα κροκόδειλου για την κατασκευή τους. Μετά από έρευνες που διενήργησε ο γαλλικός οίκος και την καταδίκη μεμονωμένων παρατυπιών, η Τζέιν Μπίρκιν υποχώρησε από τη διαμάχη. Ζήτησε ωστόσο από τον γαλλικό οίκο να διαθέτει ετησίως μέρος των αστρονομικών εσόδων από την πώληση των Βirkin για τη στήριξη του φιλανθρωπικού της έργου – κάτι που έχει ζητήσει να συνεχιστεί και μετά τον θάνατό της.