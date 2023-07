Δήμος Αθηναίων: Let’s Athens Together, η νέα καμπάνια για τους ξένους επισκέπτες της Αθήνας

To This is Athens, ο επίσημος τουριστικός οδηγός της πόλης από τον Δήμο Αθηναίων, ξεκίνησε μια νέα καλοκαιρινή καμπάνια για τους ξένους επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στην πόλη. Με τίτλο «Let’s Athens Together», η νέα καμπάνια δίνει χρήσιμες συμβουλές (tips) στους ξένους επισκέπτες ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν τις εμπειρίες που προσφέρει η Αθήνα με βιώσιμο τρόπο, που ταιριάζει με την καθημερινότητα της πόλης.

Μεταξύ άλλων, παροτρύνει τους επισκέπτες να κλείσουν τα εισιτήριά τους για την Ακρόπολη ηλεκτρονικά, να επισκεφθούν τα Αναφιώτικα συνυπάρχοντας με τους κατοίκους, να εξερευνήσουν την βιοποικιλότητα του Εθνικού Κήπου, να ζήσουν την μαγεία του θερινού σινεμά και να εξερευνήσουν την πόλη φορώντας πάντα αντηλιακό.

Στόχος της νέας καμπάνιας είναι να ενισχύσει τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών της πόλης αλλά και να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των αυξημένων τουριστικών ροών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το «Let’s Athens Together» είναι μία ολιστική καμπάνια που προβάλλεται με μηνύματα σε 100 στάσεις λεωφορείων και 29 διαφημιστικούς πύργους στους δρόμους της Αθήνας, με βίντεο σε κεντρικούς σταθμούς και στα βαγόνια του μετρό, στους συρμούς του τραμ, καθώς και από όλα τα ψηφιακά κανάλια του This is Athens.