Ντολφ Λούντγκρεν Μύκονος: Ο Ιβάν Ντράγκο του «Rocky» παντρεύτηκε την αγαπημένη του

Ο Ντολφ Λούντγκρεν, ο ηθοποιός που είναι γνωστός ως Ιβάν Ντράγκο, από τις ταινίες «Rocky IV» του 1985 και «Creed II» του 2018, φαίνεται να ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αρραβωνιαστικιά του, Έμμα Κρόκνταλ, την Παρασκευή 14 Ιουλίου. Ο 65χρονος Λούντγκρεν εθεάθη να κάνει διακοπές στη Μύκονο με την αρραβωνιαστικιά του και τις δύο κόρες του, την 27χρονη Άιντα και την 21χρονη Γκρέτα. Κατά τη διάρκεια των πολυτελών διακοπών τους, η Άιντα μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram της από κάτι που μοιάζει με ένα πάρτι προς εορτασμό του γάμου του πατέρα της και της Κρόκνταλ. Σε μια φωτογραφία, ο Λούντγκρεν και η personal trainer την οποία άλλα δημοσιεύματα καταγράφουν ως 25χρονη και άλλα ως 27χρονη, φαίνεται να φορούν και οι δύο βέρα.

‘Rocky’ star Dolph Lundgren, 65, and Emma Krokdal, 25, seemingly get married in Greecehttps://t.co/2Eoo836IGU

— U.S Main News (@USMainNews) July 14, 2023