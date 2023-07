Τρανς Βρετανία: Τρόμος μετά από οδηγία για τη χρήση WC

Αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στη Βρετανία από προσχέδιο οδηγιών προς τους δημόσιους υπαλλήλους που έχει δει το φως της δημοσιότητας, το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία στα τρανς άτομα, καθώς μπαίνουν περιορισμοί στην πρόσβασή τους σε χώρους που οριοθετούνται βάσει φύλου, όπως οι τουαλέτες. Συγκεκριμένα, στο έγγραφο των 39 σελίδων που έχει διαρρεύσει στα βρετανικά μίντια, προτείνονται «αλλαγές στην πρόσβαση στις τουαλέτες» που σημαίνει ότι μόνο τρανς άτομα με Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Φύλου (GRC) θα μπορούν να χρησιμοποιούν single sex εγκαταστάσεις που ταιριάζουν με το φύλο που έχουν επιλέξει (!). Όμως, μόλις το 1% των τρανς ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι έχουν GRC. Μάλιστα, η συγκεκριμένη οδηγία θα αφορά κοντά στους 500.000 δημόσιους υπαλλήλους στη Βρετανία, οι οποίοι και εργάζονται σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση σε εκπαίδευση, περιβάλλον, μεταφορές και άμυνα.

Ένας τρανς δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε στο PinkNews ότι η συγκεκριμένη οδηγία του προκάλεσε τον φόβο πως μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Όπως δήλωσε, έχει αποκαλύψει πως είναι τρανς μόνο στον προϊστάμενό του και όχι στους συναδέλφους του και αφού δεν διαθέτει GRC φοβάται πως αν τεθεί σε ισχύ η οδηγία, η διοίκηση θα μπορούσε να τον αναγκάσει να πηγαίνει στη «λάθος τουαλέτα», κάτι που τελικά θα τον εξωθούσε σε παραίτηση. Είμαι κυριολεκτικά απλώς κάποιος που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του», είπε. «Αυτή η οδηγία, που έχει να κάνει μόνο με τη γεωγραφία ενός κτιρίου, θα μπορούσε να με θέσει εκτός εργασίας».

Όταν ένας εκπρόσωπος του γραφείου του βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου ρωτήθηκε από το PinkNews για το εν λόγω έγγραφο, απάντησε: «Αυτό είναι ένα προσχέδιο εγγράφου και όχι η επίσημη πολιτική του ανθρώπινου δυναμικού των Δημόσιων Υπηρεσιών». Από την πλευρά τους, νομικοί αναφέρουν στην ιστοσελίδα ότι τα τρανς άτομα δεν χρειάζονται πιστοποιητικό GRC για να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες ή άλλους χώρους στην εργασία τους βάσει του φύλου που ευθυγραμμίζεται με τον αυθεντικό εαυτό τους.

Unsurprising but worrying new information about the @cabinetofficeuk planning to institute mass scale discrimination in the civil service. https://t.co/M81iQIKVsG

— Trans Safety Network (@trans_safety) July 12, 2023