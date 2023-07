Μεντί βιασμός: Αθώος ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, Μπέντζαμιν Μεντί, κρίθηκε αθώος για βιασμό και απόπειρα βιασμού. Ο διεθνής Γάλλος κατηγορήθηκε ότι βίασε μια 24χρονη γυναίκα σε ένα υπνοδωμάτιο στην έπαυλή του αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών στο Τσέσαϊρ τον Οκτώβριο του 2020. Κατηγορήθηκε επίσης για την απόπειρα βιασμού μιας 29χρονης γυναίκας στο σπίτι του δύο χρόνια νωρίτερα. Ο Μεντί, ο οποίος είχε αρνηθεί και τις δύο κατηγορίες, κρίθηκε αθώος από τους ενόρκους, που αποτελούνταν από έξι άνδρες και έξι γυναίκες, στο δικαστήριο του Chester Crown Court. Είπε ότι οι συναντήσεις ήταν συναινετικές, όπως αναφέρει το Sky News.

Νωρίτερα φέτος ο ποδοσφαιριστής είχε κριθεί αθώος για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πολλών γυναικών, αλλά οι ένορκοι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ετυμηγορία για τις δύο κατηγορίες. Κατά την επανάληψη της δίκης του, οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Μεντί διοργάνωνε πάρτι στο σπίτι του, ενώ είχε συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι. Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Μεντί είχε γνωρίσει μια Βρετανίδα φοιτήτρια σε νυχτερινό κέντρο στη Βαρκελώνη το 2017. Εκείνη ήρθε κοντά με έναν φίλο του Μεντί και κανόνισε να τον επισκεφθεί στο σπίτι του ποδοσφαιριστή τον επόμενο χρόνο.

Μετά από μια νυχτερινή έξοδο ισχυρίστηκε ότι ο Μεντί προσπάθησε να τη βιάσει. Ο ποδοσφαιριστής ισχυρίστηκε στους ενόρκους: «Τη ρώτησα αν είμαστε εντάξει για να κάνουμε σεξ. Μου είπε, “Όχι” λόγω του φίλου μου. “Της είπα, ‘Δεν πειράζει, ο φίλος μου λέει ότι είναι εντάξει, οπότε αν θέλεις, δεν έχει πρόβλημα’. Τότε ήταν που άρχισε να είναι έτσι – αναστατωμένη, λυπημένη. Απλά έφυγα από το δωμάτιο».

Δύο χρόνια αργότερα, μια γυναίκα είχε βγει με φίλους της σε ένα μπαρ κοντά στο σπίτι του Μεντί, όταν ο ποδοσφαιριστής τους κάλεσε στο σπίτι του. Ισχυρίστηκε ότι της πήρε το τηλέφωνό της και την οδήγησε σε ένα κλειδωμένο υπνοδωμάτιο. Ο Μεντί πέταξε το τηλέφωνο σε ένα κρεβάτι και, καθώς πήγε να το πάρει, φέρεται να τη βίασε.

Ο Μεντί είπε στους ενόρκους ότι οι δυο τους είχαν μια συναινετική σεξουαλική επαφή και αργότερα αντάλλαξαν λεπτομέρειες στο Snapchat. Τον ρώτησαν αν την κρατούσε κάτω ή αν την ανάγκασε να πέσει στο κρεβάτι, με τον ίδιο να αρνείται κάτι τέτοιο. Είπε στους ενόρκους: «Δεν θα αναγκάσω ποτέ μια γυναίκα να κάνει σεξ μαζί μου». Ο Μεντί έγινε ο πιο ακριβός αμυντικός στον κόσμο όταν η Σίτι πλήρωσε 52 εκατομμύρια λίρες στη Μονακό γι’ αυτόν το 2017. Κατέκτησε τρεις τίτλους Premier League με τους «πολίτες» και ήταν μέλος της ομάδας της Γαλλίας που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2018. Η Σίτι έλυσε το συμβόλαιο μαζί του, στα τέλη Ιουνίου.

Memphis Depay:

“Benjamin Mendy. All cases dismissed.

So what a we doing now?

Who is going to help this brother heal?

Who’s going to be Responsable for the damage on his name?

How he’s going to have his career back? pic.twitter.com/BBIH7qoVhl

— Sky Sports Premier League (@Sky_SportPL) July 15, 2023