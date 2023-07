Η «βραδύτητα» του Μίλαν Κούντερα – Αποχαιρετισμός στον σπουδαίο συγγραφέα

Βραδύτητα είναι ο ρυθμός της απόλαυσης και της μνήμης και ταχύτητα ο ρυθμός της μη ικανοποίησης και της λήθης. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα του μυθιστορήματος «Βραδύτητα» του σπουδαίου Τσέχου συγγραφέα Μίλαν Κούντερα, που έζησε όπως έγραψε και πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών. Ευρύτερα γνωστός στα καθ’ ημάς έγινε ίσως από την κινηματογραφική διασκευή του βιβλίου του «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι» (πλέον «Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ύπαρξης»), του 1988 από τον Αμερικανό σκηνοθέτη Φίλιπ Κάουφμαν, όπου τον κεντρικό ρόλο έπαιξε ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

Ο Μίλαν Κούντερα γεννήθηκε την 1η Απριλίου του 1929 σε μία μεσοαστική και ιδιαίτερα καλλιεργημένη οικογένεια στο Μπρνο της Τσεχοσλοβακίας. Ο πατέρας του, Λούντβιχ Κούντερα (1891-1971), ήταν σημαντικός μουσικολόγος και πιανίστας, μαθητής του μεγάλου συνθέτη Λέος Γιάνατσεκ (Leoš Janáček). Ο Μίλαν διδάχτηκε πιάνο από τον πατέρα του και αργότερα σπούδασε μουσικολογία και σύνθεση. Έτσι, μουσικολογικές επιρροές εμφανίζονται συχνά στο έργο του, όπως στο βιβλίο του Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι, στο οποίο ενθέτει πεντάγραμμα με μελωδίες του Μπετόβεν ως εκφραστικό μέσο μιας συγκεκριμένης ψυχολογικής κατάστασης.

Ο Κούντερα ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στο Μπρνο το 1948 και έπειτα σπούδασε Λογοτεχνία και Αισθητική στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα. Έπειτα από δύο ακαδημαϊκούς κύκλους μετεγγράφηκε στη Σχολή Κινηματογράφου της Ακαδημίας Θεάματος της Πράγας και αρχικά παρακολούθησε διαλέξεις στη σκηνοθεσία και στη σεναριογραφία.

Ο ίδιος ανήκε σε μια γενιά νεαρών Τσέχων που διαθέτοντας ελάχιστη έως ανύπαρκτη τριβή με την προπολεμική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, η ιδεολογία τους επηρεάστηκε δραστικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη γερμανική κατοχή.

Some very sad news for Czech culture: the great novelist Milan Kundera has died at the age of 94. pic.twitter.com/GMKgAfaZzS

— Radio Prague International (@RadioPrague) July 12, 2023