Κάρα Ντελεβίν σύντροφος: Τα καυτά φιλιά στις κερκίδες του Γουίμπλεντον

H Kάρα Ντελεβίν βρίσκεται στο Λονδίνο και περιδιαβαίνει από αθλητικό event σε αθλητικό event. Χθες βρέθηκε στο Γουίμπλεντον μαζί με τη σύντροφό της Μίνκε, με την οποία είναι σε σχέση εδώ και έναν χρόνο, και αφού αντάλλαξε καυτά φιλιά μαζί της, έδωσε ρεσιτάλ γκριμάτσας. Είχε προηγηθεί η εμφάνισή της στην Κυριακή στο Γκραν Πρι της Formula 1 στο Σίλβερστοουν, όπου αρνήθηκε να κάνει δήλωση στον Μάρτιν Μπραντλ, θρύλο του βρετανικού μηχανοκίνητου αθλητισμού και νυν παρουσιαστή του Sky Sports, με αποτέλεσμα να υποστεί τη σφοδρή κριτική των βρετανικών ΜΜΕ, αλλά και χρηστών στα social media.

