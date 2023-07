Βόμβες διασποράς Ουκρανία: Η Καμπότζη προειδοποιεί το Κίεβο

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, ο Χουν Σεν, προειδοποίησε χθες Κυριακή την Ουκρανία εναντίον της χρήσης πυρομαχικών διασποράς, υπενθυμίζοντας την «οδυνηρή εμπειρία» της δικής του χώρας, που είχε βομβαρδιστεί με τέτοια όπλα από τις ΗΠΑ τα χρόνια του 1970. «Αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους Ουκρανούς για πολλά χρόνια, ως έναν αιώνα, αν χρησιμοποιηθούν όπλα διασποράς σε περιοχές κατεχόμενες από τη Ρωσία στην ουκρανική επικράτεια», τόνισε ο Χουν Σεν μέσω Twitter. Ο ισχυρός άνδρας της Καμπότζης επικαλέστηκε την «οδυνηρή εμπειρία» της χώρας του, όπου οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στις αρχές των χρόνων του 1970 σκότωσαν ή άφησαν ανάπηρους έκτοτε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο αμερικανικός στρατός έριξε χιλιάδες βόμβες στην Καμπότζη και στο Λάος κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, τα χρόνια του 1960 και του 1970, για να πλήξει βάσεις των Βιετκόνγκ, των κομμουνιστών ανταρτών.

