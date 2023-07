Βόμβες διασποράς τι είναι: Η αμφιλεγόμενη απόφαση των ΗΠΑ να προμηθεύσει την Ουκρανία

Δεν περνάει απαρατήρητη η απόφαση των ΗΠΑ να προμηθεύσει την Ουκρανία με βόμβες διασποράς, καθώς πολλοί σύμμαχοι του Κιέβου εκφράζουν την ανησυχία τους. Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι στέλνουν τα αμφιλεγόμενα όπλα στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να κάνει λόγο για μια «πολύ δύσκολη απόφαση». Σε απάντηση, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Ισπανία δήλωσαν ότι αντιτίθενται στη χρήση των συγκερκιμένων όπλων, επισημαίνει το BBC σε δημοσίευμά του. Οι βόμβες διασποράς έχουν απαγορευτεί από περισσότερες από 100 χώρες λόγω του κινδύνου που ενέχουν για τους αμάχους, καθώς απελευθερώνουν πολλά μικρότερα βομβίδια που μπορούν να σκοτώσουν αδιακρίτως σε μεγάλη έκταση. Τα πυρομαχικά έχουν επίσης προκαλέσει διαμάχη για το ποσοστό αποτυχίας τους. Τα μη ανατιναγμένα βομβίδια μπορούν να παραμείνουν στο έδαφος για χρόνια και στη συνέχεια να εκραγούν αδιακρίτως, προκαλώντας σε ανείπωτο χρόνο ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Ο Μπάιντεν δήλωσε στο CNN σε συνέντευξή του την Παρασκευή ότι είχε μιλήσει με τους συμμάχους για την απόφαση, η οποία αποτελεί μέρος ενός πακέτου στρατιωτικής βοήθειας ύψους 800 εκατ. δολαρίων. Είπε ότι του πήρε «λίγο χρόνο για να πειστεί να το κάνει», αλλά ενήργησε επειδή «οι Ουκρανοί ξεμένουν από πυρομαχικά». Η απόφαση επικρίθηκε γρήγορα από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τη Διεθνή Αμνηστία να αναφέρει ότι τα πυρομαχικά διασποράς αποτελούν «σοβαρή απειλή για τη ζωή των αμάχων, ακόμη και πολύ μετά το τέλος της σύγκρουσης». Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αμερικανικές βόμβες διασποράς που αποστέλλονται στην Ουκρανία αποτυγχάνουν πολύ λιγότερο συχνά από εκείνες που ήδη χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία στη σύγκρουση.

Αλλά το Σάββατο, ορισμένοι δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αρνήθηκαν να υποστηρίξουν την απόφασή της. Όταν ρωτήθηκε για τη θέση του σχετικά με την απόφαση των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σουνάκ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις 123 χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς, η οποία απαγορεύει την παραγωγή ή τη χρήση των όπλων αυτών και αποθαρρύνει τη χρήση τους. Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας μιας από τις χώρες που πίεσαν για τη δημιουργία της σύμβασης δήλωσε ότι τα όπλα «αδιάκριτα, προκαλούν τεράστια ζημιά σε αθώους ανθρώπους, δυνητικά, και μπορούν επίσης να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις». Ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί για την αντίθεση της Νέας Ζηλανδίας στη χρήση βομβών διασποράς στην Ουκρανία, είπε.

