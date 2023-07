Μπρίτνεϊ Σπίαρς χαστούκι: Άγριο επεισόδιο με σεκιούριτι του Γουεμπανιαμά

Tη στήριξή του στη σύζυγό του, Μπρίτνεϊ Σπίαρς θέλησε να εκφράσει ο Σαμ Ασγκάρι με μία ανάρτηση στα social media.

Πολλές αντιδράσεις έχουν προκληθεί μετά το χαστούκι ενός μέλους της ομάδας ασφαλείας του Βίκτορ Γουεμπανιαμά στην τραγουδίστρια. Το περιστατικό συνέβη, όταν η Σπίαρς βρισκόταν σε εστιατόριο ξενοδοχείου μαζί με τον σύζυγό της, Σαμ Ασγκάρι και δύο ακόμη φίλους. Όταν αποφάσισαν να μπουν σε ένα καζίνο, η τραγουδίστρια έγινε αντιληπτή από θαυμαστές της, που στη συνέχεια την περικύκλωσαν. Η ίδια όμως εντόπισε με τη σειρά της τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά και ξεκίνησε να πηγαίνει προς το μέρος του για να του πει ότι είναι θαυμάστριά του και να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί. Όταν τον πλησίασε, τον χτύπησε στον ώμο και σε κλάσματα δευτερολέπτου, ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του φέρεται να την χαστούκισε στο πρόσωπο, ρίχνοντάς την στο έδαφος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της έπεσαν τα γυαλιά από την απότομη πτώση, ενώ φάνηκε να είναι ταραγμένη.

Αφού η Σπίαρς επέστρεψε στο τραπέζι της, ο σεκιούριτι πήγε να της ζητήσει συγγνώμη. Φέρεται να της είπε: «Καταλαβαίνεις πώς είναι όταν σε κατακλύζουν θαυμαστές». Ο Σαμ Ασγκάρι, προκειμένου να στηρίξει τη σταρ, ανάρτησε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό αναφέρει πως είναι κατά σε όποια μορφή βίας, ενώ τόνισε πως πρέπει να αντιδρά κανείς, όταν βλέπει μπροστά του τέτοια περιστατικά, ειδικά όταν αυτό αφορά μια γυναίκα.

«Είμαι αντίθετος με τη βία σε οποιαδήποτε μορφή της, ειδικά χωρίς αιτιολόγηση για την υπεράσπιση του εαυτού σας ή κάποιου άλλου που δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η αυτοάμυνα μπορεί να είναι αναπόφευκτη, αλλά η υπεράσπιση οποιασδήποτε γυναίκας, ιδίως της συζύγου μου, δεν είναι συζητήσιμη. Θεωρώ την αντίδρασή μου συγκρατημένη, λαμβάνοντας υπόψιν τι συνέβη, και ελπίζω ο εν λόγω άνδρας να πάρει ένα μάθημα και να αλλάξει την περιφρόνησή του για τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη».

Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα ακόμα story με τη σύζυγό του να αγκαλιάζει μια θαυμάστριά της και κάτω από αυτό έγραψε: «Οι διασημότητες είναι διασημότητες μόνο εξαιτίας των ανθρώπων και των θαυμαστών τους. Ποτέ στα 25 χρόνια της, ακόμα κι αν είναι μια σούπερ σταρ, δεν αντιμετώπισε κανέναν με ασέβεια. Έτσι να φέρεστε στους ανθρώπους».

Την ίδια ώρα και παρά τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα ΤΜΖ ότι οι άνδρες ασφάλειας των Σπερς της ζήτησαν συγγνώμη, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με αναρτήσεις της στο Instagram αφενός διέψευσε τον ισχυρισμό του Γουεμπανγιαμά ότι τον «άρπαξε» και αφετέρου απαίτησε να της ζητήσει συγγνώμη. «Είχε πολύ φασαρία, οπότε τον χτύπησα στον ώμο για να προκαλέσω την προσοχή του. Διάβασα τη δήλωσή του ότι τον “άρπαξα από πίσω” αλλά εγώ απλά τον χτύπησα στον ώμο» έγραψε η 41χρονη τραγουδίστρια.

Η ομάδα ασφαλείας του με χτύπησε στο πρόσωπο μπροστά στον κόσμο. Σχεδόν με έριξαν κάτω και τα γυαλιά μου έπεσαν από το πρόσωπο» συνέχισε στην ανάρτησή της. «Περιμένω ακόμα μια δημόσια συγγνώμη από τον μπασκετμπολίστα, τους άνδρες ασφαλείας και την ομάδα. Ελπίζω ότι θα το κάνουν» κατέληξε στην ανάρτησή της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

«Συνέβη κάτι, κάτι μικρό. Περπατούσαμε τους άνδρες ασφαλείας της ομάδας προς κάποιο εστατιόριο. Ήμασταν τον διάδρομο. Υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που με φώναζαν. Υπήρχε ένα άτομο που με φώναζε. Αυτό το άτομο με άρπαξε από πίσω – δεν με χτύπησε απλά στον ώμο – με άρπαξε. Ξέρω ότι η ασφάλεια το έδιωξε. Δεν είδα τι συνέβη γιατί προχωρούσα ευθεία και δεν σταμάτησα» είπε από την πλευρά του ο νεαρός Γάλλος στο ESPN. O σταρ των Σπερς είπε ότι δεν κατάλαβε «πόση βια» χρησιμοποίησαν οι άνδρες της ασφάλειας της ομάδας αρκούμενος μόνο στο ότι «έσπρωξαν μακριά» το πρόσωπο αυτό.

