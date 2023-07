Σίδνεϊ – ασθένεια υπαλλήλου: Το απόλυτο χάος στους σιδηρόδρομους

Συγγνώμη από τους χιλιάδες επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν ζήτησαν οι Σιδηρόδρομοι του Σίδνεϊ και η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας για τις καθυστερήσεις σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές και το χάος στις δημόσιες συγκοινωνίες που προκάλεσε χθες η έκτακτη ασθένεια ενός εργαζομένου! Πολλοί από τους επιβάτες δεν κατάφεραν να γυρίσουν στα σπίτια τους στα περίχωρα του Σίδνεϊ καθώς, άλλοι περίμεναν έως και μία ώρα καθώς διακόπηκαν αρχικά μεταξύ 14:24 και 15:37 τα δρομολόγια της γραμμής T1 Western Line μεταξύ Parramatta και St Marys, καθώς και η γραμμή T5 Cumberland Line από το Blacktown στο Richmond, με τις διακοπές και τις διαταραχές να επεκτείνονται τελικά στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου.

People chaos at Central Station! 🙈🙁😱 Operational issues Escalator not working Delayed trains Track work Sydney trains are a mess in my opinion. pic.twitter.com/EqiMILq60e

Η ακύρωση των δρομολογίων προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα στις περισσότερες γραμμές του δικτύου σιδηροδρόμων του Σίδνεϊ μέχρι το βράδυ, πλήθος κατέκλυσε πολλούς σταθμούς, ένας εκ των οποίων -εκείνος στο Δημαρχείο – έκλεισε για λόγους ασφαλείας και πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους για να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Been standing up on this train now for 1 hour and 12 minutes #SydneyTrains pic.twitter.com/Projcfpfzm

— King Tut (@GotTonys) July 6, 2023