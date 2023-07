Πριγκόζιν – περούκες και στολές: Έφοδος στο παλάτι του, τι βρήκαν οι αξιωματικοί

Eπιχείρηση ταπείνωσης του Γιεβγκένι Πριγκόζιν έχει εξαπολύσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την ανταρσία του πριν από περίπου 15 ημέρες. Οπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης ο Ρώσος Πρόεδρος έστειλε στο παλάτι του Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη τις υπηρεσίες ασφαλείας για έλεγχο. Η φιλοκρεμλινική εφημερίδα Izvestia δημοσίευσε χθες φωτογραφίες και βίντεο με ένοπλους αξιωματικούς να ερευνούν το μέγαρο του Πριγκόζιν, στις 24 Ιουνίου, ενώ ο ίδιος ήταν εξόριστος στη Λευκορωσία. Ανακάλυψαν τεράστιες κρύπτες με επιθετικά όπλα και πυρομαχικά, αποθήκες με ράβδους χρυσού, έναν βαλσαμωμένο αλιγάτορα και μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει τα κομμένα κεφάλια των εχθρών του Πριγκόζιν. Οι εικόνες από την έφοδο περιλαμβάνουν επίσης μια μεγάλη ντουλάπα που περιείχε πολλές διαφορετικές περούκες διαφορετικού στυλ και χρώματος. Μια σειρά από φωτογραφίες που υποτίθεται ότι δείχνουν τον Πρικόζιν να φοράει τις περούκες ως μέρος διαφόρων μεταμφιέσεων διέρρευσαν σε υποστηριζόμενα από το κράτος ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Κάποιες μεταμφιέσεις είναι για… γέλια, πυροδοτώντας εικασίες ότι μπορεί οι φωτογραφίες να έχουν παραποιηθεί σε μια προσπάθεια να δυσφημιστεί περαιτέρω ο επικεφαλής της Βάγκνερ. Αλλά οι υποστηρικτές του Πριγκόζιν δήλωσαν ότι η διαρροή των εικόνων μπορεί να παραβιάζει τους αυστηρούς νόμους περί εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας, υποδηλώνοντας ότι ενεργούσε ως κρατικός πράκτορας, δεδομένων των δεσμών της Wagner με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, την GRU. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ισχυρίστηκε σήμερα ότι ο Πριγκόζιν επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη – αν και η τοποθεσία του αρχηγού της Βάγκνερ παραμένει άγνωστη, με πολλούς από τους μαχητές του να έχουν εγκατασταθεί σε στρατόπεδα στο έδαφος της Λευκορωσίας. Υποστηρίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος Πριγκόζιν είχε χρησιμοποιήσει τις μεταμφιέσεις στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς προωθούσε τα συμφέροντα του Πούτιν και ανέπτυσσε δυνάμεις της Βάγκνερ.

Αν και ο όμιλος Βάγκνερ λειτουργεί επισήμως ως ιδιωτική εταιρεία, αρκετά από τα άτομα που συμμετείχαν στη δημιουργία του συνδέονται με την GRU. Μια μεταμφίεση τον εμφανίζει ως υπάλληλο του Υπουργείου Άμυνας στο Σουδάν, ενώ σε μια άλλη εμφανίζεται μεταμφιεσμένος ως βοηθός διπλωμάτη από το Άμπου Ντάμπι. Άλλες μεταμφιέσεις τον εμφανίζουν να παριστάνει διάφορους στρατιωτικούς από τη Λιβύη.

The Russian security forces continue to allow leaks to the media after the searches of Yevgeny Prigozhin.

This time a part of his selfies archive was published.

Which Prigozhin are you today? pic.twitter.com/YNyV9elL9p

— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023