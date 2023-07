Η πρώτη γυναίκα προπονήτρια: Η Χάνα Ντίνγκλει αναλαμβάνει επαγγελματική ανδρική ομάδα!

Η Φόρεστ Γκριν Ρόβερς όρισε τη Χάνα Ντίνγκλει ως τη νέα προπονήτρια ομάδας, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει επαγγελματική ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου στη Βρετανία. Η ομάδα της League Two απέλυσε τον Ντάνκαν Φέργκιουσον την Τρίτη (4/07) μετά από μόλις έξι μήνες στην τεχνική ηγεσία. Η Φόρεστ Γκριν ανακοίνωσε ότι η Ντίνγκλει, η επικεφαλής της ακαδημίας του συλλόγου, θα τεθεί ως προσωρινή υπεύθυνη της πρώτης ομάδας. Ο πρώτος της αγώνας θα είναι ένας φιλικός με αντίπαλο την Μέλξαμ Τάουν. Η 39χρονη είπε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό το επόμενο βήμα της καριέρας μου. Η προετοιμασία μόλις ξεκίνησε και η πλήρης σεζόν έρχεται πολύ σύντομα».

Forest Green appoints Hannah Dingley as interim manager – the first female manager to take charge of a men’s professional side in England. pic.twitter.com/vXiRg7rNja

Η Ντίνγκλει ενθαρρύνει τις γυναίκες να δραστηριοποιηθούν στην προπονητική. «Είναι μια συναρπαστική περίοδος στο ποδόσφαιρο. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αναλάβω τα ηνία και να ηγηθώ ενός τόσο προοδευτικού συλλόγου». Έγινε μέλος του συλλόγου το 2019 για να αναλάβει την ακαδημία και παραμένει η μόνη γυναίκα που «τρέχει» ακαδημία ανδρικής ομάδας της Football League. Έχει άδεια Uefa Pro και έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Burton Albion. «Ήταν φυσικό για εμάς να επιλέξουμε τη Χάνα ως την πρώτη προσωρινή προπονήτρια της ομάδας – έχει κάνει φανταστική δουλειά ηγούμενη την ακαδημία μας και είναι καλά ευθυγραμμισμένη με τις αξίες του συλλόγου», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου.

🚨 Forest Green Rovers have named Hannah Dingley as their new caretaker boss ⚽

It makes her the first woman to manage a professional men’s football team 👏

Read more below ⬇️#BBCFootball pic.twitter.com/Sy52av9HEV

— BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2023