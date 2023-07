Adele αντικείμενα στη σκηνή: Έξαλλη η τραγουδίστρια

Η Adele κατά τη διάρκεια συναυλίας της ξέσπασε με όσους ανθρώπους εκτοξεύουν αντικείμενα σε καλλιτέχνες «για πλάκα» μετά από αρκετά πρόσφατα περιστατικά, τονίζοντας περιπαικτικά ότι θα σκοτώσει όποιον πετάξει κάτι πάνω της.

Όπως αναφέρει το variety.com, η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα τραγουδούσε στο Λας Βέγκας, όταν διέκοψε τη ροή και απευθύνθηκε στο κοινό της.

«Το να πετάτε σκ… στη σκηνή, το έχετε δει; Σας προκαλώ. Σας προκαλώ να μου πετάξετε κάτι. Θα σας σκοτώσω», είπε χαρακτηριστικά.

«Σταματήστε να πετάτε πράγματα στους καλλιτέχνες», πρόσθεσε στη συνέχεια, κρατώντας ένα ψεύτικο παιχνίδι που έμοιαζε με πιστόλι.

Τότε, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και την επαίνεσε με επευφημίες, αφού σε πρόσφατα περιστατικά, είχαν τραυματιστεί καλλιτέχνες.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:

“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I’ll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm

— Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023