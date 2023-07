Το αντίο του Ολυμπιακού στον Σάσα Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοβ αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ με τους Σακραμέντο Κινγκς και οι Ερυθρόλευκοι τον αποχαιρετούν μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης, τονίζοντας στο τέλος του μηνύματος τους ότι οι δρόμοι τους, όπως είπε και ο παίκτης στο δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα, θα ξανασυναντηθούν. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν επί χρόνια ένας από τους σημαντικότερους παίκτες των Πειραιωτών και τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε στον καλύτερο, παίρνοντας και τον τίτλο του MVP στη φετινή Euroleague, οπότε είναι λογική η συγκίνηση που νιώθουν και οι δύο πλευρές. Αυτό φάνηκε τόσο από το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Βεζένκοβ όσο και από αυτό του Ολυμπιακού, στο οποίο αναφέρονται τα εξής…

«Σε ευχαριστούμε Σάσα! Είναι δύσκολο να σκεφτόμαστε ότι δεν θα είσαι πλέον ενεργό μέλος του Ολυμπιακού. Έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί!!! Ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια, σε έχουμε παρακολουθήσει να μεγαλώνεις ως παίκτης, γελάσαμε, κλάψαμε, πανηγυρίσαμε, τα καταφέραμε! Συνέχισε την φοβερή, καταπληκτική, απίστευτη, και αξιόλογη δουλειά και κάνε μας όλους ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ!!! Αυτό δεν είναι μήνυμα αποχαιρετισμού… Είναι… Μέχρι να ξανασυναντηθούμε!».

Thank you Sasha! ❤️🤍🙌🏽

It’s hard thinking that you will no longer be an active member of Olympiacos BC.

We have been through so much together!!!

⬇️⬇️⬇️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/debEGlcAIN

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) July 4, 2023