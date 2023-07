Μητσοτάκης – Μπάιντεν επικοινωνία: Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Σε ανάρτηση στο Twitter, στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε απόψε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν.

«Είχα τη χαρά να μιλήσω σήμερα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σήμερα. Συζητήσαμε για τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, την εμβάθυνση των οικονομικών μας δεσμών και την αμέριστη υποστήριξη προς την Ουκρανία» τόνισε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

Had the pleasure to speak with @POTUS today. We discussed Greece’s role as a pillar of stability and security in the region, our deepening economic ties and unwavering support for Ukraine. As I said in my address to the US Congress: our partnership is as long as it is enduring.

