Δένδιας – Ισραήλ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Αμυνας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό ‘Αμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο Τwitter ο Ν. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό ‘Αμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ, ο οποίος με συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων μου. Ο κ. Γκάλαντ με προσκάλεσε να επισκεφθώ επίσημα το Ισραήλ, όπου και συμφωνήθηκε να πραγματοποιήσω επίσκεψη το συντομότερο δυνατό».

‘Οπως επισήμανε στην ανάρτησή του ο Ν. Δένδιας «υπογραμμίστηκε η σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσεως Ελλάδας και Ισραήλ για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή», ενώ «αναδείχθηκε επίσης, το εξαιρετικό επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών μας».

I had a telephone conversation with the Minister of Defence of Israel @yoavgallant who congratulated me on the assumption of my duties. Mr Gallant invited me to an official visit to Israel and it was agreed that I will conduct said visit as soon as possible.

