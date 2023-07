Το αποχαιρετιστήριο βίντεο της Euroleague για τον Σάσα Βεζένκοβ

Την τύχη του στους Σακραμέντο Κινγκς του NBA αποφάσισε να δοκιμάσει ο Σάσα Βεζένκοβ του Ολυμπιακού και η Euroleague αποχαιρετά τον φετινό MVP με ένα βίντεο στο οποίο υπάρχουν οι καλύτερες στιγμές του. Η αποχώρηση του Βούλγαρου φόργουορντ είναι μεγάλο πλήγμα όχι μόνο για τους Ερυθρόλευκους αλλά και για τη Euroleague, αφού πρόκειται για έναν από τους καλύτερους Ευρωπαίους παίκτες και ειδικά φέτος ήταν εκπληκτικός.

Ο Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης οδηγώντας τον Ολυμπιακό ως τον τελικό του Final 4 που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ και η Euroleague αποφάσισε να τον αποχαιρετήσει μέσω ενός βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του. Αυτές ήταν κυρίως στους Πειραιώτες, αλλά υπήρξαν και ορισμένες στη Μπαρτσελόνα, τη φανέλα της οποίας επίσης είχε φορέσει.

Best of Sasha Vezenkov throughout his EuroLeague career 🤩 pic.twitter.com/hKb3pzqBcl

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 2, 2023