Ουκρανία τώρα πόλεμος: Ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο

Σειρήνες αεράμυνας ήχησαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, όπου η στρατιωτική διοίκηση ζήτησε από τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας να σπεύσουν στα καταφύγια λόγω επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πως ακούστηκαν εκρήξεις που πιθανολογείται ότι υποδηλώνουν κατάρριψη στόχων από την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές, συμπληρώνει.

To Σάββατο, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ θέλησε να ταξιδέψει στο Κίεβο της Ουκρανίας, για συμβολικούς λόγους. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του, θέλησε να εκφράσει την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ουκρανικό λαό αλλά και την κυβέρνηση, ενόσω η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Ουκρανικό λαό, μέχρι η ειρήνη να επιστρέψει στην Ευρώπη», τόνισε ο Σάντσεθ. Ο Πέδρο Σάντσεθ συναντήθηκε και με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι ευχαρίστησε τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για τη σημερινή επίσκεψή του στο Κίεβο, η οποία πραγματοποιείται την ημέρα που αρχίζει η προεδρία της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν πως η υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ θα αποτελέσει προτεραιότητα της ισπανικής προεδρίας.

«Ευχαριστώ για τη σημαντική επίσκεψή σας και για την υποστήριξή σας στο λαό μας», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η επίσκεψη λαμβάνει χώρα την πρώτη ημέρα της ισπανικής προεδρίας της ΕΕ», πρόσθεσε. Εξάλλου σε κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε από τον Ζελένσκι και τον Σάντσεθ υπογραμμίζεται πως η υποψηφιότητα της Ισπανίας θα είναι προτεραιότητα της ισπανικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

