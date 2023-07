Kim Cattrall – And Just Like That: «Μέχρι εκεί θα φτάσω»

Η Κιμ Κατράλ ξεκαθάρισε ότι η πολυαναμενόμενη μία και μοναδική σκηνή που γύρισε για τη σειρά «And Just Like That» θα είναι και η τελευταία της ως Σαμάνθα Τζόουνς. Η ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στη σειρά «Sex and the City» αν και αρνούνταν κατηγορηματικά, να μπει ξανά στον ίδιο ρόλο και να συνεργαστεί φυσικά, με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, με την οποία έχει «κόντρα», έκανε μια υποχώρηση και θα εμφανιστεί για πολύ λίγο στο «And Just Like That». Μιλώντας στο «Today» όμως, ξεκαθάρισε πως ο ρόλος της Σαμάνθα Τζόουνς έχει τελειώσει για εκείνη. «Ένιωθα σαν να βυθίζω το δάχτυλό μου πίσω στον χρονο, είχα ένα υπέροχο απόγευμα», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε τι ήταν αυτό που την έπεισε τελικά, να συμμετάσχει στη σειρά, έστω και για μία σκηνή, η ηθοποιός εξήγησε πως δεν το σκέφτηκε πολύ, γιατί αποφάσισε πως «αυτό ήταν όλο». «Μέχρι εκεί θα φτάσω», τόνισε. «Δεν νομίζω ότι θα αποχαιρετήσω ποτέ τη Σαμάνθα, γιατί είναι σαν πολλούς άλλους χαρακτήρες που έχω υποδυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δένομαι πολύ συναισθηματικά και προστατεύω τους χαρακτήρες μου. Η Σαμάνθα μου έδωσε τόσα πολλά και την εκτιμώ πολύ», εξήγησε κλείνοντας.

Kim Cattrall says her #AndJustLikeThat Season 2 finale cameo is “as far as I’m going to go” in terms of reprising Samantha.

Costume designer Pat Field “got a great freaking outfit” from Bergdorf Goodman for Samantha to wear during the cameo.https://t.co/8tf4fyPzW8

