Παρίσι επεισόδια – 17χρονος: Η χειρότερη κρίση για τον Μακρόν

Παρά την ανάπτυξη περίπου 45.000 αστυνομικών και ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής με τεθωρακισμένα οχήματα, ταραχές ξέσπασαν για τέταρτη συνεχή νύχτα σε πολλές γαλλικές πόλεις, με αφορμή τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου σε προάστιο του Παρισιού. Κτήρια και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 994 προσαγωγές, σύμφωνα με τον Guardian. Το ίδιο μέσο, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, αναφέρει ότι τραυματίστηκαν σχεδόν 80 αστυνομικοί στις χθεσινές ταραχές. Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τυφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τυφέκιο που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η στιγμή μιας ισχυρής έκρηξης στην περιοχή του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στην περιοχή. Ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση για ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας. «Σκηνές λεηλασίας και βίας είναι απαράδεκτες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter. Σε Λυών, Στρασβούργο και Γκρενόμπλ αναφέρθηκαν λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις νεαρών με αστυνομικούς.

Μήνυμα Μπαπέ

«Η βία δεν είναι λύση», είναι το μήνυμα που κοινοποίησε ο δημοφιλής Γάλλος ποδοσφαιριστής Κιλιάν Μπαπέ, εκ μέρους των συμπαικτών του στην εθνική ομάδα. Αναγνωρίζοντας την οργή για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. «Η ώρα της βίας πρέπει να τελειώσει και να δώσει τη θέση της στο πένθος, στον διάλογο και στην ανοικοδόμηση», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Η έξαρση της βίας έχει φέρει τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με τη χειρότερη κρίση από την εποχή των διαδηλώσεων των Κίτρινων Γιλέκων. Ερωτηθείς εάν η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είπε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του TF1: «Δεν αποκλείουμε τίποτα, θα δούμε τι θα επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Μυστήριο με τον θάνατο νεαρού που σκοτώθηκε πέφτοντας από τη στέγη ενός καταστήματος

Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του εχθές το απόγευμα όταν έπεσε από τη στέγη ενός καταστήματος στη βορειοδυτική Γαλλία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Οι εκδοχές της αστυνομίας και της εισαγγελίας διίστανται ωστόσο για τις συνθήκες του δυστυχήματος: η πτώση του νεαρού σημειώθηκε «στο πλαίσιο μιας λεηλασίας» σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Ο εισαγγελέας της Ρουέν, στη βορειοδυτική Γαλλία, ο οποίος μίλησε λίγο αργότερα, βεβαιώνει από την πλευρά του ότι αυτό το κατάστημα δεν «δέχτηκε επίθεση από ταραχοποιούς κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων».

Riots are spreading across France after police shot dead a teenager of North African descent at a traffic stop outside Paris. Here is a closer look at the controversial powers given to the French police https://t.co/UQT4j11YU1 pic.twitter.com/VUDhfQABTu — Reuters (@Reuters) June 30, 2023

Το θύμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, ανέβηκε μαζί με έναν άλλο νεαρό στη στέγη ενός εμπορικού κέντρου, που έχει πολλά κλειστά καταστήματα, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Τεγιέ. Έπεσε από τη στέγη και αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας το πρωί. Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τεγιέ. «Ο δεύτερος νεαρός, ο οποίος συνελήφθη, εξηγεί ότι οι δύο τους ανέβηκαν στη στέγη γύρω στις 5 το πρωί για να προσπαθήσουν να μπουν στο κατάστημα ώστε να πάρουν πίσω ένα αντικείμενο, που δεν διευκρινίζεται, το οποίο φέρεται να είχαν αφήσει μέσα», πρόσθεσε.

The Town Hall and Administrative Complex in the City of Persan in the Department of Val-d’Oise to the North of Paris, France is currently Engulfed in Flames after being set on Fire by Rioters, with Fire Services currently struggling to reach the Location due to Blocked Roads and… pic.twitter.com/4FhSW20xow — OSINTdefender (@sentdefender) July 1, 2023

Διακόπηκαν οι διασυνοριακές συνδέσεις από τη Γενεύη

Τα δρομολόγια μεταξύ της Ελβετίας και της Γαλλίας διακόπηκαν την Παρασκευή από τις 7.30 αργά το απόγευμα, καθώς το Παρίσι αποφάσισε να διακόψει την κυκλοφορία των λεωφορείων και των τραμ στη χώρα λόγω των ταραχών, ανακοίνωσαν οι δημόσιες συγκοινωνίες της Γενεύης. “Λόγω των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία εδώ και αρκετές νύχτες, οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη διακοπή της λειτουργίας των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς στην επικράτειά τους από τις 9 το βράδυ”, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των δημοσίων συγκοινωνιών της Γενεύης.

“Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό το αίτημα, οι διασυνοριακές συνδέσεις θα σταματήσουν σταδιακά στα γαλλοελβετικά σύνορα από τις 7.30” της Παρασκευής. Η Γενεύη συνορεύει με τη Γαλλία από τρεις πλευρές και πολλές γραμμές λεωφορείων και τραμ χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες χιλιάδες διασυνοριακούς εργαζόμενους που κατοικούν στη Γαλλία και εργάζονται στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας.