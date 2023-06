Ζώδια σήμερα 29/6: Προβλέψεις για την Πέμπτη

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Ελκύεσαι από ανθρώπους και καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις πως βελτιώνεσαι, ωριμάζεις, θεραπεύεσαι. Όμως και οι άλλοι έλκονται ιδιαίτερα από εσένα. Συγκεκριμένοι άνθρωποι σου ξυπνούν νέα συναισθήματα. Η αίσθηση ότι καθοδηγείσαι σωστά από άλλους αλλά και πως καθοδηγείς τους άλλους σε κάνει να νιώθεις πιο δυνατή. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να οργανώσεις το σπίτι σου ή να κάνεις κάτι άλλο παραγωγικό.

Ταύρος

Με την Αφροδίτη στον ηλιακό 4ο οίκο σου αυτές τις μέρες, δίνεις μεγάλη βάση στον έρωτα. Αναπολείς παλιές σχέσεις. Επίσης με τη διέλευση Αφροδίτης – Χείρωνα σήμερα μπορείς να προσεγγίσεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα και την οικογένειά σου με νέους, δημιουργικούς τρόπους, αντί να επαναλαμβάνεις άσκοπα παλιά μοτίβα. Είναι μια καλή στιγμή για να επανορθώσεις για κάτι που έχεις κάνει σε κάποιον σύντροφό σου στο παρελθόν.

Δίδυμοι

Με την Αφροδίτη να διασχίζει αυτή τη στιγμή τη ζώνη της επικοινωνίας σου, αισθάνεσαι πως τα πας περίφημα στο κομμάτι των σχέσεων. Η μέρα ξεκινά με συζητήσεις, οι οποίες θα σε κάνουν να αντιληφθείς την στήριξη που έχεις από αγαπημένα σου πρόσωπα. Αυτές οι συνομιλίες μπορούν να δημιουργήσουν μια πραγματική αίσθηση συναισθηματικής

ολότητας. Καθώς η μέρα προχωρά, η αρμονική όψη μεταξύ του Κρόνου και του κυβερνήτη σου Ερμή, ενθαρρύνουν την πρακτικότητα. Είναι πια καιρός να αντιμετωπίσεις κάτι που έχεις αφήσει για καιρό στην άκρη. Και στο ράφι να το βάλεις, πάλι θα νιώθεις ικανοποίηση.

Καρκίνος

Συνδύασε τα ταλέντα και τις ικανότητές σου με κάποιον κοντινό σου άνθρωπο σήμερα. Μια ασυνήθιστη ή μη παραδοσιακή προσέγγιση σε θέματα επαγγελματικά, θα είναι χρήσιμη. Αισθάνεσαι λίγο πιο ανοιχτή τώρα. Οι άλλοι αισθάνονται πιο άνετα απ’ ότι συνήθως μαζί σου. Καθώς η μέρα προχωρά, εστιάζεις σε προτεραιότητες. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ασχοληθείς με τα όνειρά σου.

Λέων

Οι άνθρωποι γύρω σου γοητεύονται ιδιαίτερα από τη σοφία, τις συμβουλές και την υποστήριξη σου και θεωρούν τις απόψεις σου μοναδικές και ξεχωριστές. Μέχρι στιγμής αισθάνεσαι ένα συναισθηματικό κενό, νιώθεις μια γενικότερη ανασφάλεια στο ερωτικό κομμάτι. Αυτό σήμερα μπορεί να αλλάξει. Είσαι πιο θαρραλέα με τα συναισθήματα σου τώρα. Η φυσικότητά σου είναι ελκυστική.

Παρθένος

Η σημερινή μέρα σε κάνει να βλέπεις τους γύρω σου με μια πιο συμπονετική ματιά. Σήμερα νιώθεις υγιής. Επιβεβαιώνεσαι από διάφορες πλευρές και αυτό είναι ικανοποιητικό. Κατανόησε τα βαθύτερα συναισθήματα σου για ένα ζήτημα ή μια σχέση, συνομιλώντας για αυτό και παρατηρώντας το. Είσαι ανοιχτή στο να μοιραστείς κάτι προσωπικό. Εστίασε την προσοχή σου στην διαδικασία της επούλωσης. Καθώς η μέρα προχωρά, το τρίγωνο Ερμή – Κρόνου σε βοηθά να βρεις πιο σταθερά πατήματα και να απαλλάξεις το μυαλό σου από σκέψεις που δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα.

Ζυγός

Προτιμάς να βλέπεις στους άλλους τα καλά τους χαρακτηριστικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τους εξιδανικεύεις σήμερα. Αυτή η ισορροπία είναι ιδανική αν θες να ξεχωρίσεις ποιοι είναι οι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή σου. Εστιάζεις στις θετικές και προσανατολισμένες στην ανάπτυξη πτυχές των σχέσεων σου σήμερα και μπορείς να μάθεις πολλά από εκεί. Καθώς η μέρα προχωρά, η όψη Ερμή – Κρόνου σε γειώνει. Η υπεύθυνη πλευρά σου αναδεικνύεται κυρίως μέσω της εργασίας. Η αίσθηση πως φτάνεις στον στόχο νισχύει την παραγωγικότητα σου.

Σκορπιός

Τα θέματα καρδιάς σε απασχολούν σήμερα. Οι διελεύσεις είναι ισχυρές για την αγάπη, τη σχέση αλλά και τις επιχειρήσεις. Με ανοιχτό πνεύμα και ταπεινότητα μπορείς σήμερα να μάθεις πολλά. Τα θέματα της καρδιάς είναι ασφαλή, καθώς ο κυβερνήτης της συνεργασίας σου, η Αφροδίτη, σχηματίζει μια αρμονική όψη με το Χείρωνα. Καθώς η μέρα προχωρά με τον Ερμή και τον Κρόνο να κινούνται επίσης σε αρμονία, έχεις αρχίσει να μπαίνεις σε καλό δρόμο. Το να εστιάζεις σ’ αυτό που είναι εφικτό, είναι αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα σημειώσεις μικρή πρόοδο κι όχι μεγάλες νίκες.

Τοξότης

Η σημερινή όψη Αφροδίτης – Χείρωνα ενθαρρύνει τα συναισθήματα και μια ειλικρινή, σχεδόν μαγική προσέγγιση της αγάπης και της δημιουργικότητας. Η αποδοχή και η υπομονή είναι τα συστατικά για μια επιτυχημένη σχέση τώρα, και ευτυχώς αυτή είναι αρκετά εύκολο να επιτευχθεί. Καθώς η μέρα προχωρά, η όψη Ερμή – Κρόνου που σε βοηθά να δεις τα πράγματα όπως είναι, κι όχι όπως θα ήθελες να είναι ή όπως φοβάσαι πως θα είναι. Υπάρχει μια έλξη για κάτι καλά κρυμμένο. Θέλεις να το ανακαλύψεις και να λύσεις το μυστήριο.

Αιγόκερως

Οι πρωινές ενέργειες είναι ευνοϊκές για να εξομαλύνεις λίγο τα συναισθήματα σου. Είσαι σε μια πιο στενή επαφή με τα εσωτερικά πάθη σου. Να είσαι πρόθυμη και ανοιχτή να αντιμετωπίσεις προβληματικές συμπεριφορές σήμερα. H διέλευση Ερμή – Κρόνου που μπαίνει στο παιχνίδι βοηθά στη γείωση της σκέψης ή της επικοινωνίας, ιδιαίτερα στις one on one σχέσεις. Μπορεί να υπάρξει μια εποικοδομητική συζήτηση με κάποιον που σε βοηθά να οργανώσεις τις σκέψεις σου και να σε κάνει να υιοθετήσεις σε μια πιο πρακτική, ρεαλιστική νοοτροπία.

Υδροχόος

Νωρίς σήμερα οι διελεύσεις ενθαρρύνουν την αποδοχή, την κατανόηση, τη συμπόνια και το σεβασμό. Ώρα για ξεκαθάρισμα συναισθημάτων. Καθώς η μέρα προχωρά, το ενδιαφέρον σου εστιάζεται στη λεπτομέρεια, στους τομείς της εργασίας και της υγείας. Οι λογικές απαντήσεις σε ερωτήσεις σε ικανοποιούν.

Ιχθύες

Η μέρα σε βοηθά να ξεμπλοκάρεις. Είσαι πια ικανή να δεις τι είναι σημαντικό για σένα και τι όχι. Και κάπως έτσι αρχίζεις να εκτιμάς. Οι κοινωνικές υποχρεώσεις της ημέρας σε γεμίζουν ευτυχία και την ικανοποίηση. Καθώς προχωράμε προς το απόγευμα, έχεις διάθεση να εστιάσεις την προσοχή σου σε ένα project που απαιτεί βάση στις λεπτομέρειες.

Πηγή: Tlife