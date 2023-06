Ρωσία 28χρονη αντιπρόεδρος τράπεζας: Ένας ακόμα μυστηριώδης θάνατος

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει ακόμη έναν θάνατο στη Μόσχα. Πολλά είναι τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν λίγο αφότου 28χρονη αντιπρόεδρος ρωσικής τράπεζας πέθανε όταν έπεσε από το παράθυρο διαμερίσματος. Το μυστηριώδες σκηνικό στη ρωσική πρωτεύουσα έχει αρχίσει να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε η υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Loko-Bank, Κριστίνα Μπαΐκοβα, να μην έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν με έναν φίλο στο διαμέρισμα όπου μένει στη Μόσχα όταν έπεσε από το παράθυρο, στις 23 Ιουνίου. Συγκεκριμένα βρισκόταν στον 11ο όροφο πολυκατοικίας με τον 34χρονη Αντρέι.

Kristina Baikova, 28, VP at Russian Bank, Loko-Bank, fell to her death from an 11th floor window of her Moscow apartment in the early hours of Friday morning. pic.twitter.com/eFWZSIJDj9

Εκείνος δήλωσε στις Αρχές ότι η Κριστίνα τον προσκάλεσε στο σπίτι της για ποτό αλλά περί τις 03:00 τα ξημερώματα, η 28χρονη βγήκε στο μπαλκόνι κι έπεσε. Τότε ο Αντρέι κάλεσε ασθενοφόρο αλλά ήδη ήταν αργά αφού η Κριστίνα είχε υποκύψει στα τραύματά της. Σημειώνεται ότι η 28χρονη εργαζόταν στην Moscow Credit Bank προτού αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου στη Loko-Bank. Ο θάνατός της φέρνει μνήμες από εκείνον, πριν από έναν χρόνο, του 64χρονου προέδρου του πετρελαϊκού ρωσικού κολοσσού, Lukoil, του Ραβίλ Μαγκάνοφ, που «έπεσε από το παράθυρο νοσοκομείο». Είχε, ωστόσο, ασκήσει κριτική στην απόφαση του Κρεμλίνου για ρωσική εισβολή.

“In her apartment on the 11th floor, there was only her friend, 34-yd Andrei. According to him, the girl herself called him for a drink, and during the mini-party she went out onto the parapet and fell down. What prompted her to do this is still unclear.” https://t.co/lzw5Jt4fst

— I KNOW THINGS (@mallopes) June 29, 2023