17χρονος Γαλλία – ταραχές: Ο Μακρόν συγκάλεσε τη συνεδρίαση διυπουργικού πυρήνα κρίσης

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το πρωί συνεδρίαση διυπουργικού πυρήνα κρίσεων έπειτα από μία ακόμη νύκτα επεισοδίων, κυρίως στο Παρίσι, μετά τον θάνατο 17χρονου εφήβου από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου την Τρίτη, ανακοίνωσε η προεδρία. Στο μεταξύ συνολικά 150 άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Γαλλία στα νέα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος έκανε λόγο για «επαχθή βία ενάντια στα σύμβολα της Δημοκρατίας». «Δημαρχεία, σχολεία και αστυνομικά τμήματα πυρπολήθηκαν ή δέχθηκαν επίθεση», έγραψε ο Νταρμανέν στον λογαριασμό του στο Twitter. «Ντροπή σε αυτούς που δεν απηύθυναν έκκληση για ηρεμία», πρόσθεσε.

🔴🇫🇷 A French police officer has been detained for voluntary manslaughter after shooting dead a 17-year-old on Tuesday morning in the Paris suburb of #Nanterre after the youth failed to comply with an order to stop his car. pic.twitter.com/p3SsfWrWbn

— FRANCE 24 English (@France24_en) June 28, 2023