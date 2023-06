Ξυλοδαρμός ανήλικης Βρετανία: Βίντεο σοκ

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα μετά από ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει έφηβη κοπέλα να δέχεται να υφίσταται άγριο ξυλοδαρμό από δύο κοπέλες. Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε χθες στο Twitter, δείχνει ένα κορίτσι να σπρώχνεται στο έδαφος από δύο άλλες κοπέλες σε ένα πάρκο στο Λέστερσαϊρ. Στη συνέχεια, το ζευγάρι προχωράει σε ποδοπατήματα, καθώς και σε γροθιές και κλωτσιές στο κορίτσι στο πάτωμα, καθώς αυτό προσπαθεί να προστατεύσει το κεφάλι του με τα χέρια του. Αφότου σταματήσουν για λίγα δευτερόλεπτα για να πουν κάτι στην κοπέλα, η οποία, οι δύο κοπέλες χτυπούν ξανά και στη συνέχεια απομακρύνονται. Η αστυνομία του Λέστερσαϊρ δήλωσε ότι έχει δει το βίντεο και έχει ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό, μεταδίδει η Daily Mail. Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter από τον χρήστη @Deanceejay13 με τη λεζάντα να αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αυτό συνέβη στη μικρότερη ετεροθαλή αδελφή μου αυτό το Σαββατοκύριακο»

This happened to my younger step sister this weekend… wouldnt say boo to a ghost yet pissed up girls in the park jumped her????

Everyone share this please pic.twitter.com/ZGZZoxKVPm

— deano (@Deanceejay13) June 26, 2023