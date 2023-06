Ζώδια σήμερα 27/6: Προβλέψεις για την Τρίτη

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Ο Ερμής διέρχεται στον ηλιακό 4ο οίκο σου και θα παραμείνει σε αυτόν μέχρι τις 11/7. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, οι σκέψεις σου συχνά περιστρέφονται γύρω από προσωπικά ζητήματα, και ειδικότερα την οικογένεια και το σπίτι. Είναι η ιδανική στιγμή να ξεκινήσεις αυτή την συζήτηση που ήθελες καιρό με κάποιο οικογενειακό πρόσωπο. Σήμερα είσαι πιο λογική και αντικειμενική όσον αφορά τις σχέσεις σου.

Ταύρος

Ο Ερμής διασχίζει τώρα τον ηλιακό 3ο οίκο σου και έχεις πολλά να μάθεις. Τα σύντομα ταξίδια, η επικοινωνία και η δημιουργία νέων σχέσεων είναι μερικά από όσα θα συμβούν μέσα σε αυτό τον κύκλο που διαρκέσει μέχρι και τις 11/7/. Θα είναι μια περίοδος με ένταση, κατά την οποία θα δυσκολευτείς αρκετές φορές να συγκεντρωθείς. Ευτυχώς είναι μια καλή στιγμή για συλλογή πληροφοριών, με σκοπό την αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων. Αντιμετώπισε το άγχος σου λέγοντας ή και γράφοντας όλα όσα σκέφτεσαι.

Δίδυμοι

Ο Ερμής μόλις ξεκίνησε τη διέλευση του στον ηλιακό 2ο οίκο σου. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, πρακτικά θέματα απασχολούν το μυαλό σου περισσότερο απ’ το συνηθισμένο. Ο προγραμματισμός σε αυτή τη φάση είναι πολύ ωφέλιμος. Το ίδιο και η επικοινωνία.

Καρκίνος

Ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιο σου. Δίνεις μεγαλύτερη προσοχή σε εσένα, τα προσωπικά σου σχέδια και τις επιθυμίες σου μέχρι τις 11/7. Είσαι πλέον έτοιμη να εκφραστείς. Νιώθεις μια έντονη ανάγκη να πεις τη γνώμη σου. Είσαι πιο παρατηρητική, λογική, δίκαιη και οξυδερκής.

Λέων

Ο Ερμής βρίσκεται στον ηλιακό 12ο οίκο σου και μέχρι τις 11/7 σε ωθεί να εστιάσεις την προσοχή σου σε ιδιωτικές υποθέσεις, αναζητώντας τις απαντήσεις σε γεγονότα που έχουν συμβεί στο κοντινό παρελθόν. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για περισυλλογή και διαλογισμό. Μην αφήσεις ζητήματα που δεν έχουν πια αξία, να σε αποσυντονίσουν. Η εξέταση του παρελθόντος για τη βελτίωση του μέλλοντος σίγουρα αξίζει τον κόπο, αρκεί να μη σπαταλάς πολύ από την ενέργεια σου νιώθοντας ενοχές. Είσαι εντυπωσιασμένη από πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου, αλλά καλύτερα κράτα τις παρατηρήσεις για τον εαυτό σου.

Παρθένος

Ο Ερμής μόλις ξεκίνησε τη διέλευση του στον ηλιακό 11ο οίκο σου και η επαφή με φίλους γίνεται όλο και πιο έντονη και συχνή. Οι ιδέες σου τώρα είναι ιδιαίτερα προοδευτικές και αντισυμβατικές, καθώς αμφισβητείς τους κανόνες με τους οποίους συνήθως ζεις και διασκεδάζεις και αρχίζεις να κινείσαι out of the box. Δεν είναι απαραίτητο πως όλες αυτές οι ιδέες θα ευδοκιμήσουν, αλλά είναι πια καιρός να ονειρευτείς νέες δυνατότητες και λύσεις σε προβλήματα.

Ζυγός

Ο Ερμής μόλις ξεκίνησε τη διέλευση του στο ηλιακό 10ο οίκο σου, και εσύ ψάχνεις διαρκώς νέους τρόπους και μέσα για να πας το κοινωνικό και το επαγγελματικό status σου ένα βήμα παρακάτω. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να αναπτύξεις στρατηγικές που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους επαγγελματικούς σου στόχους, είτε αυτοί είναι πιο φιλόδοξοι είτε πιο πρακτικοί.

Σκορπιός

Ο Ερμής μπαίνει στον ηλιακό 9ο οίκο σου. Σκέφτεσαι περισσότερο την γενική εικόνα παρά τις λεπτομέρειες. Πρέπει να αντιμετωπίσεις πρακτικές ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί. Παρόλα αυτά η λήψη αποφάσεων γίνεται τώρα με περισσότερο ήθος. Επικοινωνείς με τους γύρω σου με μεγαλύτερο ενθουσιασμό και αισιόδοξα.

Τοξότης

Ο Ερμής βρίσκεται στον ηλιακό 8ο οίκο σου και μέχρι τις 11/7 ενδιαφέρεσαι περισσότερο για οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. Το μυστήριο και η ίντριγκα σε προσελκύουν. Ερευνάς, εντοπίζεις, αποκαλύπτεις πληροφορίες και αναλύεις κίνητρα. Είναι επίσης πιθανό και οι άλλοι να κινούνται με αυτόν τον τρόπο προς το πρόσωπό σου, να θέλουν δηλαδή να σε “εξερευνήσουν”. Είναι μια περίοδος κατά την οποία η χρήση στρατηγικής είναι φυσική και ωφέλιμη. Όσον αφορά τα οικονομικά σου, ξεκίνα άμεσα τις διαπραγματεύσεις.

Αιγόκερως

Ο Ερμής μόλις ξεκίνησε τη διέλευση του στον ηλιακό 7ο οίκο σου. Χρειάζεσαι την πολύτιμη συνεισφορά ενός φίλου ή του συντρόφου σου σε αυτή τη φάση, προκειμένου να πυροδοτήσει την δημιουργικότητά σου. Η επικοινωνία γίνεται ιδιαίτερα σημαντική για εσένα, για αυτό και τώρα σε ελκύουν έξυπνοι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να ανταλλάξεις ενδιαφέρουσες ιδέες. Άλλωστε ξέρεις πως να σχετίζεσαι με τους άλλους και το κάνεις με φυσικό και ζεστό τρόπο. Τις επόμενες εβδομάδες, προσελκύεις φλύαρους κι ανήσυχους φίλους που διεγείρουν την περιέργεια και τις διανοητικές σου ικανότητες.

Υδροχόος

Ο Ερμής μόλις ξεκίνησε τη διέλευση του στον ηλιακό 6ο οίκο σου και αυτή είναι μια παραγωγική περίοδος για εσένα. Η καλή οργάνωση μπαίνει στο επίκεντρο. Δίνεις βάση στη λεπτομέρεια, με σκοπό να βάλεις τάξη στην καθημερινότητά σου αλλά και στο μυαλό σου. Προσοχή σε θέματα υγείας.

Ιχθύες

Ο Ερμής μόλις ξεκίνησε τη διέλευση του στον ηλιακό 5ο οίκο σου όπου θα παραμένει έως τις 11/7. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, νιώθεις υπερήφανη για τις ιδέες σου. Είσαι καλή στο να εκφράζεσαι στους άλλους. Η αίσθηση του χιούμορ σου είναι ακόμα πιο έντονη. Διασκεδάζεις τους άλλους και αυτό σε αφορά. Η σκέψη σου είναι πιο δημιουργική απ’ το συνηθισμένο. Κατά τη διάρκεια αυτού του εκφραστικού και διανοητικού γόνιμου κύκλου, οι σκέψεις σου συχνά στρέφονται προς τα παιδιά, τις απολαύσεις ή το ρομαντισμό.

Πηγή: Tlife