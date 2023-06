Τσιτσιπάς – Μπαντόσα Μαγιόρκα: Για φαγητό με τον πατέρα και την σύντροφό του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς περιμένει να κάνει πρεμιέρα στο Mallorca Open απέναντι στον Γιάνικ Χάνφμαν και έως τότε μετά από τις προπονήσεις του απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα στη Μαγιόρκα. Μαζί του είναι και η σύντροφός του, Πάουλα Μπαντόσα, η οποία είναι Ισπανίδα και ξέρει καλά το νησί από το οποίο κατάγεται ο Ράφα Ναδάλ αλλά και ο προπονητής και πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς. Οι τρεις τους έφαγαν μαζί μετά από προπόνηση με την Πάουλα Μπαντόσα να νιώθει πολύ καλά με τον Απόστολο Τσιτσιπά με τον οποίο έκανε και προπόνηση στη Μαγιόρκα. Ο Στέφανος που θα πάει ως Νο5 του ταμπλό στο Wimbledon είναι στο Νο1 στη Μαγιόρκα και οι διοργανωτές τον ξενάγησαν στα αξιοθέατα του νησιού.

Πρόσφατα ο Έλληνας τενίστας είχε δηλώσει για την σύντροφό του: «Ναι, είμαστε ζευγάρι. Όχι μόνο ζευγάρι, είμαστε αδελφές ψυχές. Έτσι πρέπει καταρχάς να οριστούμε. Περισσότερο σαν αδερφές ψυχές, παρά οποιαδήποτε άλλη σχέση ή τρυφερό πράγμα. Φυσικά και υπάρχει πολύ από αυτό, αλλά είναι σπάνιο να βρίσκεις την αδελφή ψυχή σου. Αν ρωτήσετε την εκείνη, θα σας πει το ίδιο πράγμα. Θα σας πω αυτό: έχω γνωρίσει πολλές γυναίκες στη ζωή μου και δεν με έχει ελκύσει ποτέ καμία άλλη τόσο πολύ, δεν έχω βρει ποτέ τόση ομορφιά και τόσο ενδιαφέρον στο μυαλό μιας γυναίκας και το είπα στην Πάουλα και είμαι χαρούμενος, γιατί άκουσα το ίδιο και από εκείνη».

the way he’s just sitting around in his full kit hours before his match… he’s deffo the kid who always wore their uniform on nonuniform days pic.twitter.com/CpacZFnGtZ

